https://uz.sputniknews.ru/20230817/samarkand-krasnoknijnyy-grif-37952404.html

В Самарканде спасли краснокнижную птицу

В Самарканде спасли краснокнижную птицу

Дикий хищник залетел во двор жителя Иштихонского района.

2023-08-17T20:26+0500

2023-08-17T20:26+0500

2023-08-17T20:26+0500

узбекистан

общество

экология

птица

красная книга

самаркандская область

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Краснокнижного черного грифа спасли в Самаркандской области, сообщает пресс-служба министерства экологии республики.Дикий хищник с раненым крылом залетел во двор частного дома в Иштихонском районе Самаркандской области. Хозяин дома сообщил об этом инспекторам районного отдела экологии. Птицу передали в Зарафшанский национальный природный парк. Специалисты парка осмотрят птицу, окажут ей необходимую помощь и выпустят на волю, сообщили в пресс-службе.

узбекистан

самаркандская область

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