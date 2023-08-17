https://uz.sputniknews.ru/20230817/samarkand-krasnoknijnyy-grif-37952404.html
В Самарканде спасли краснокнижную птицу
В Самарканде спасли краснокнижную птицу
Дикий хищник залетел во двор жителя Иштихонского района.
2023-08-17T20:26+0500
2023-08-17T20:26+0500
2023-08-17T20:26+0500
узбекистан
общество
экология
птица
красная книга
самаркандская область
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Краснокнижного черного грифа спасли в Самаркандской области, сообщает пресс-служба министерства экологии республики.Дикий хищник с раненым крылом залетел во двор частного дома в Иштихонском районе Самаркандской области. Хозяин дома сообщил об этом инспекторам районного отдела экологии. Птицу передали в Зарафшанский национальный природный парк. Специалисты парка осмотрят птицу, окажут ей необходимую помощь и выпустят на волю, сообщили в пресс-службе.
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узбекистан самаркандская область экология красная книга краснокнижная птица хищник черный гриф
узбекистан самаркандская область экология красная книга краснокнижная птица хищник черный гриф
В Самарканде спасли краснокнижную птицу
Дикий хищник залетел во двор жителя Иштихонского района.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
Краснокнижного черного грифа спасли в Самаркандской области, сообщает
пресс-служба министерства экологии республики.
Дикий хищник с раненым крылом залетел во двор частного дома в Иштихонском районе Самаркандской области. Хозяин дома сообщил об этом инспекторам районного отдела экологии.
Птицу передали в Зарафшанский национальный природный парк. Специалисты парка осмотрят птицу, окажут ей необходимую помощь и выпустят на волю, сообщили в пресс-службе.