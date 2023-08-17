https://uz.sputniknews.ru/20230817/sardor-umurzakov-sovetnik-prezidenta-naznacheniye-37949742.html
Умурзаков освобожден от должности главы президентской администрации — причина
Умурзаков освобожден от должности главы президентской администрации — причина
Сардор Умурзаков проработал на этой должности с середины июля 2022 года.
2023-08-17T16:04+0500
2023-08-17T16:04+0500
2023-08-17T16:30+0500
узбекистан
политика
назначение
сардор умурзаков
советник
администрация президента
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Указом президента Сардор Уктамович Умурзаков освобожден от должности руководителя Администрации президента (АП) Узбекистана.Связано это с его переходом на новую должность, сообщили в пресс-службе АП. Теперь он будет занимать пост советника президента по особым поручениям. Сардор Умурзаков возглавлял президентскую администрацию с 16 июля 2023 года. До этого он занимал должность заместителя премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей — министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
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узбекистан политика президентская администрация глава руководитель сардор умурзаков назначен на должность советник президента по особым делам освобожден от должности заместитель премьер-министра по внешнеэкономическим связям министр инвестиций и внешней торговли
узбекистан политика президентская администрация глава руководитель сардор умурзаков назначен на должность советник президента по особым делам освобожден от должности заместитель премьер-министра по внешнеэкономическим связям министр инвестиций и внешней торговли
Умурзаков освобожден от должности главы президентской администрации — причина
16:04 17.08.2023 (обновлено: 16:30 17.08.2023)
Сардор Умурзаков проработал на этой должности с середины июля 2022 года.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Указом президента Сардор Уктамович Умурзаков освобожден от должности руководителя Администрации президента (АП) Узбекистана.
Связано это с его переходом на новую должность, сообщили
в пресс-службе АП.
Теперь он будет занимать пост советника президента по особым поручениям.
Сардор Умурзаков возглавлял президентскую администрацию с 16 июля 2023 года. До этого он занимал должность заместителя премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей — министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана.