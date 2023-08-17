https://uz.sputniknews.ru/20230817/sardor-umurzakov-sovetnik-prezidenta-naznacheniye-37949742.html

Умурзаков освобожден от должности главы президентской администрации — причина

Умурзаков освобожден от должности главы президентской администрации — причина

Сардор Умурзаков проработал на этой должности с середины июля 2022 года.

2023-08-17T16:04+0500

2023-08-17T16:04+0500

2023-08-17T16:30+0500

узбекистан

политика

назначение

сардор умурзаков

советник

администрация президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/1e/23659866_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_f011f2865310f671d194c6047158eacf.jpg

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Указом президента Сардор Уктамович Умурзаков освобожден от должности руководителя Администрации президента (АП) Узбекистана.Связано это с его переходом на новую должность, сообщили в пресс-службе АП. Теперь он будет занимать пост советника президента по особым поручениям. Сардор Умурзаков возглавлял президентскую администрацию с 16 июля 2023 года. До этого он занимал должность заместителя премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей — министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан политика президентская администрация глава руководитель сардор умурзаков назначен на должность советник президента по особым делам освобожден от должности заместитель премьер-министра по внешнеэкономическим связям министр инвестиций и внешней торговли