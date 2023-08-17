https://uz.sputniknews.ru/20230817/strany-sng-povysheniye-reklamnaya-gramotnost-37941486.html
Узбекистан поддержал проект по повышению рекламной грамотности, стартовавший в СНГ
Узбекистан поддержал проект по повышению рекламной грамотности, стартовавший в СНГ
Цель проекта — профилактика нарушений в сфере рекламы и повышение рекламной грамотности населения
2023-08-17T14:26+0500
2023-08-17T14:26+0500
2023-08-17T14:46+0500
узбекистан
снг
проект
реклама
армения
азербайджан
россия
грамотность
профилактика
население
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Проект "Рекламная грамотность" поддержали и в Узбекистане — информация о нем появилась на сайте Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей, сообщает Исполком СНГ.Инициатором проекта выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Уполномоченные органы, регулирующие рекламную деятельность в государствах, представленных в Совете, разместили на своих официальных интернет-ресурсах информационные материалы. Они будут регулярно обновляться по мере подготовки дополнений государствами — членами МСАП.Проект поможет предпринимателям оценить свою рекламу на предмет привлекательности для потребителей и соответствия законодательству о рекламе.В ближайшее время инициаторы проекта "Рекламная грамотность" ожидают присоединения к нему антимонопольных ведомств и представителей рекламных сообществ Армении и Азербайджана.
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узбекистан проект рекламная грамотность страны снг профилактика армения азербайджан комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей координационный совет по рекламе кср межгосударственный совет по антимонопольной политике мсап федеральная антимонопольная служба фас
узбекистан проект рекламная грамотность страны снг профилактика армения азербайджан комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей координационный совет по рекламе кср межгосударственный совет по антимонопольной политике мсап федеральная антимонопольная служба фас
Узбекистан поддержал проект по повышению рекламной грамотности, стартовавший в СНГ
14:26 17.08.2023 (обновлено: 14:46 17.08.2023)
Цель проекта — профилактика нарушений в сфере рекламы и повышение рекламной грамотности населения.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
Проект "Рекламная грамотность" поддержали и в Узбекистане — информация о нем появилась на сайте
Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей, сообщает Исполком
СНГ.
"Информационная кампания "Рекламная грамотность" стартовала под эгидой Координационного совета по рекламе (КСР) при Межгосударственном совете по антимонопольной политике (МСАП)", — говорится в сообщении комитета.
Инициатором проекта выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
Уполномоченные органы, регулирующие рекламную деятельность в государствах, представленных в Совете, разместили на своих официальных интернет-ресурсах информационные материалы. Они будут регулярно обновляться по мере подготовки дополнений государствами — членами МСАП.
"В них содержатся общие правила создания рекламных материалов, в том числе порядок использования слов "лучший", "первый", а также перечень обязательных требований к рекламе для самопроверки рекламодателей", — говорится в сообщении.
Проект поможет предпринимателям оценить свою рекламу на предмет привлекательности для потребителей и соответствия законодательству о рекламе.
В ближайшее время инициаторы проекта "Рекламная грамотность" ожидают присоединения к нему антимонопольных ведомств и представителей рекламных сообществ Армении и Азербайджана.