https://uz.sputniknews.ru/20230817/strany-sng-povysheniye-reklamnaya-gramotnost-37941486.html

Узбекистан поддержал проект по повышению рекламной грамотности, стартовавший в СНГ

Узбекистан поддержал проект по повышению рекламной грамотности, стартовавший в СНГ

Цель проекта — профилактика нарушений в сфере рекламы и повышение рекламной грамотности населения

2023-08-17T14:26+0500

2023-08-17T14:26+0500

2023-08-17T14:46+0500

узбекистан

снг

проект

реклама

армения

азербайджан

россия

грамотность

профилактика

население

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/02/18116963_0:59:1173:719_1920x0_80_0_0_59a39227ebb2cbb3544245a06df8ac11.jpg

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Проект "Рекламная грамотность" поддержали и в Узбекистане — информация о нем появилась на сайте Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей, сообщает Исполком СНГ.Инициатором проекта выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Уполномоченные органы, регулирующие рекламную деятельность в государствах, представленных в Совете, разместили на своих официальных интернет-ресурсах информационные материалы. Они будут регулярно обновляться по мере подготовки дополнений государствами — членами МСАП.Проект поможет предпринимателям оценить свою рекламу на предмет привлекательности для потребителей и соответствия законодательству о рекламе.В ближайшее время инициаторы проекта "Рекламная грамотность" ожидают присоединения к нему антимонопольных ведомств и представителей рекламных сообществ Армении и Азербайджана.

узбекистан

армения

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан проект рекламная грамотность страны снг профилактика армения азербайджан комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей координационный совет по рекламе кср межгосударственный совет по антимонопольной политике мсап федеральная антимонопольная служба фас