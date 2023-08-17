https://uz.sputniknews.ru/20230817/tashkent-svet-otklyucheniye-17-avgust-2023-37932404.html

Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса

Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса

Без электричества частично останутся жители Сергелийского и Юнусабадского районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.

2023-08-17T08:41+0500

2023-08-17T08:41+0500

2023-08-17T10:04+0500

узбекистан

ташкент

электричество

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общество

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. В четверг в Сергелийском и Юнусабадском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.

узбекистан

ташкент

сергелийский район

юнусабадский район

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