https://uz.sputniknews.ru/20230817/tashkent-svet-otklyucheniye-17-avgust-2023-37932404.html
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
Без электричества частично останутся жители Сергелийского и Юнусабадского районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-08-17T08:41+0500
2023-08-17T08:41+0500
2023-08-17T10:04+0500
узбекистан
ташкент
электричество
свет
сергелийский район
юнусабадский район
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махалля
ремонт
общество
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. В четверг в Сергелийском и Юнусабадском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
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узбекистан ташкент общество график отключения электричества свет ремонт махалля адреса сергелийский район юнусабадский район
узбекистан ташкент общество график отключения электричества свет ремонт махалля адреса сергелийский район юнусабадский район
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
08:41 17.08.2023 (обновлено: 10:04 17.08.2023)
17 августа без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
В четверг в Сергелийском и Юнусабадском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
Сергелийский район: с 09.00 до 17.00 — на некоторых улицах махалли “Кушкурган”;
Юнусабадский район: с 10.00 до 17.00 — на некоторых улицах махалли “Собиробод”.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.