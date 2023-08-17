https://uz.sputniknews.ru/20230817/uzbekistan-abituriyenty-sredniy-ball-regiony-statistika-37935417.html

В каком регионе Узбекистана у абитуриентов самый высокий средний балл

В каком регионе Узбекистана у абитуриентов самый высокий средний балл

Агентство по оценке знаний и квалификаций опубликовало данные по итогам прошедших вступительных экзаменов в вузы. Самый высокий средний балл у абитуриентов из Бухары.

2023-08-17T11:05+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Абитуриенты Бухарской области набрали самый высокий средний балл при поступлении в вузы — 70,8. Об этом свидетельствуют статданные, опубликованные Агентством по оценке знаний и квалификаций при МВОНИ.Напомним, что минимальный балл для поступления на государственный грант — 68, а максимально возможная оценка на экзамене — 189 баллов.На втором и третьем месте — Ташкент (68,9) и Фергана (66,4).Самые низкие результаты продемонстрировали абитуриенты Сырдарьинской области — 59,9 балла. В числе регионов с низкими средними баллами абитуриентов также Ташкентская (60,7) и Андижанская области (61,1).Количество абитуриентов, подавших заявления о приеме в этом году, составило 948 486 человек. 440 тыс. из них не смогли набрать больше 56,7 баллов и преодолеть минимальный проходной балл.

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