https://uz.sputniknews.ru/20230817/uzbekistan-azerbaydjan-plan-prodaja-ukrasheniya-treti-strany-37935604.html

Узбекистан и Азербайджан планируют начать продавать украшения в третьи страны

Узбекистан и Азербайджан планируют начать продавать украшения в третьи страны

Презентовать ювелирные бренды планируется в торговых центрах обеих стран

2023-08-17T10:51+0500

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узбекистан

азербайджан

ювелирные украшения

экспорт

производство

золото

совместное предприятие

презентация

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Ювелирные ассоциации Узбекистана и Азербайджана обсудили создание совместных азербайджано-узбекских предприятий по производству ювелирных изделий и экспорт в третьи страны, сообщает Ассоциация ювелиров Азербайджана. Кроме того, стороны поговорили о доступности узбекского золота в качестве сырья для азербайджанских производителей. Узбекистан и Азербайджан планируют презентовать ювелирные бренды в своих торговых центрах.

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