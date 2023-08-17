https://uz.sputniknews.ru/20230817/uzbekistan-azerbaydjan-plan-prodaja-ukrasheniya-treti-strany-37935604.html
Узбекистан и Азербайджан планируют начать продавать украшения в третьи страны
Узбекистан и Азербайджан планируют начать продавать украшения в третьи страны
Презентовать ювелирные бренды планируется в торговых центрах обеих стран
2023-08-17T10:51+0500
2023-08-17T10:51+0500
2023-08-17T10:56+0500
узбекистан
азербайджан
ювелирные украшения
экспорт
производство
золото
совместное предприятие
презентация
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Ювелирные ассоциации Узбекистана и Азербайджана обсудили создание совместных азербайджано-узбекских предприятий по производству ювелирных изделий и экспорт в третьи страны, сообщает Ассоциация ювелиров Азербайджана. Кроме того, стороны поговорили о доступности узбекского золота в качестве сырья для азербайджанских производителей. Узбекистан и Азербайджан планируют презентовать ювелирные бренды в своих торговых центрах.
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узбекистан азербайджан экспорт ювелирные украшения золото третьи страны ювелирный бренд торговый центр предприятие
узбекистан азербайджан экспорт ювелирные украшения золото третьи страны ювелирный бренд торговый центр предприятие
Узбекистан и Азербайджан планируют начать продавать украшения в третьи страны
10:51 17.08.2023 (обновлено: 10:56 17.08.2023)
Презентовать ювелирные бренды планируется в торговых центрах обеих стран.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
Ювелирные ассоциации Узбекистана и Азербайджана обсудили создание совместных азербайджано-узбекских предприятий по производству ювелирных изделий и экспорт в третьи страны, сообщает Ассоциация ювелиров Азербайджана
.
Кроме того, стороны поговорили о доступности узбекского золота в качестве сырья для азербайджанских производителей.
Узбекистан и Азербайджан планируют презентовать ювелирные бренды в своих торговых центрах.