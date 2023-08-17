https://uz.sputniknews.ru/20230817/uzbekistan-gruzovik-zapret-dvijeniye-ulitsa-kulturnyye-obekty-37936817.html
В Узбекистане грузовикам запретили въезд на улицы с историческими объектами
В Узбекистане грузовикам запретили въезд на улицы с историческими объектами
Большегрузные автомобили не допускаются на улицы, где расположены объекты культурного наследия
2023-08-17T11:17+0500
2023-08-17T11:17+0500
2023-08-17T12:20+0500
узбекистан
культурное наследие
улица
постановление
грузовик
культура
общество
правительство
отходы
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. В Узбекистане грузовикам запретили въезд на улицы с объектами культурного наследия. Это предусмотрено правительственным постановлением. Согласно документу, машинам весом более 5 тонн запрещается въезжать на улицы, на которых расположены объекты исторического и культурного наследия. Кроме того, за пределы таких улиц выведут места сбора и хранения отходов, пункты приема вторсырья.
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узбекистан постановление правительство запрет большегрузные машины грузовики улицы объекты культурного наследия
узбекистан постановление правительство запрет большегрузные машины грузовики улицы объекты культурного наследия
В Узбекистане грузовикам запретили въезд на улицы с историческими объектами
11:17 17.08.2023 (обновлено: 12:20 17.08.2023)
Большегрузные автомобили не допускаются на улицы, где расположены объекты культурного наследия.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
В Узбекистане грузовикам запретили въезд на улицы с объектами культурного наследия. Это предусмотрено правительственным постановлением
.
Согласно документу, машинам весом более 5 тонн запрещается въезжать на улицы, на которых расположены объекты исторического и культурного наследия.
Кроме того, за пределы таких улиц выведут места сбора и хранения отходов, пункты приема вторсырья.