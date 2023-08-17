https://uz.sputniknews.ru/20230817/uzbekistan-zamministra-energetika-naznacheniye-umid-mamadaminov-37949025.html

В Узбекистане назначили замминистра энергетики — кто он

В Узбекистане назначили замминистра энергетики — кто он

Заместителем министра энергетики республики стал Умид Мамадаминов, до назначения работавший замминистра сельского хозяйства.

2023-08-17T16:06+0500

2023-08-17T16:06+0500

2023-08-17T16:47+0500

узбекистан

назначение

министерство энергетики узбекистана

заместитель министра

общество

умид мамадаминов

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Умид Мамадаминов назначен заместителем министра энергетики Узбекистана, сообщает Минэнерго.До назначения, с февраля 2023 года, он работал заместителем министра сельского хозяйства.Умид Мамадаминов родился в 1983 году в Самаркандской области. В 2006 году он окончил Ташкентский государственный технический университет, а в 2015 — Орегонский технологический институт в США со степенью магистра.В течение 8 лет работал в США проектировщиком в компании “Stantec Consulting Services”.

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