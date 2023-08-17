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Ташкентский “Хумо” сыграет с российским “Соколом” — когда
Ташкентский “Хумо” сыграет с российским “Соколом” — когда
Хоккеисты Узбекистана, а также клубы из Беларуси, России, Казахстана поборются за Евро-Азиатский Кубок Дружбы.
2023-08-17T11:16+0500
2023-08-17T11:20+0500
хоккейный клуб "хумо"
хоккей
матч
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беларусь
гродно
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Ташкентский ХК “Хумо” 19 августа сыграет с российским клубом “Сокол”, сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Матч состоится в рамках нового международного турнира с участием лучших клубов Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана в белорусском Гродно. Накануне “Хумо” уступил хозяевам турнира клубу “Неман”.Соревнования проводят Федерации хоккея России и Беларуси совместно со Всероссийской хоккейной лигой. Пул участников Евроазиатского Кубка Дружбы определили по результатам их выступления в чемпионатах своих стран в сезоне 2022/2023.Первый этап (квалификационный турнир) проходит в Гродно с 16 по 19 августа. В нем, наряду с ташкентским клубом, участвуют “Неман” (Гродно, Беларусь), “Сокол” (Красноярск, Россия), “Номад” (Астана, Казахстан). 19 августа “Хумо” сыграет с российским “Соколом”.Команды, занявшие первое и второе места, получат право на участие в Финале четырех, который состоится 23 и 24 декабря 2023 года в белорусском Жлобине.Помимо двух команд, по итогам первого этапа в турнире также примут участие чемпионы прошлого сезона Экстралиги и ВХЛ — Кубка Шелкового пути: “Металлург-Жлобин” (г. Жлобин) и “Химик” (г. Воскресенск).23 декабря состоятся полуфиналы, 24 декабря пройдет матч за 3-е место, а также финал, в котором определится обладатель Евро-Азиатского Кубка Дружбы-2023.
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россия узбекистан команда хоккей матч хоккейный клуб "хумо" беларусь гродно спорт
россия узбекистан команда хоккей матч хоккейный клуб "хумо" беларусь гродно спорт

Ташкентский “Хумо” сыграет с российским “Соколом” — когда

11:16 17.08.2023 (обновлено: 11:20 17.08.2023)
© Пресс-служба ФК "Хумо"Ташкентский хоккейный клуб "Хумо"
Ташкентский хоккейный клуб Хумо - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2023
© Пресс-служба ФК "Хумо"
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Хоккеисты Узбекистана, а также клубы из Беларуси, России, Казахстана поборются за Евро-Азиатский Кубок Дружбы.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Ташкентский ХК “Хумо” 19 августа сыграет с российским клубом “Сокол”, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
Матч состоится в рамках нового международного турнира с участием лучших клубов Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана в белорусском Гродно. Накануне “Хумо” уступил хозяевам турнира клубу “Неман”.
Соревнования проводят Федерации хоккея России и Беларуси совместно со Всероссийской хоккейной лигой. Пул участников Евроазиатского Кубка Дружбы определили по результатам их выступления в чемпионатах своих стран в сезоне 2022/2023.
Первый этап (квалификационный турнир) проходит в Гродно с 16 по 19 августа. В нем, наряду с ташкентским клубом, участвуют “Неман” (Гродно, Беларусь), “Сокол” (Красноярск, Россия), “Номад” (Астана, Казахстан). 19 августа “Хумо” сыграет с российским “Соколом”.
Команды, занявшие первое и второе места, получат право на участие в Финале четырех, который состоится 23 и 24 декабря 2023 года в белорусском Жлобине.
Помимо двух команд, по итогам первого этапа в турнире также примут участие чемпионы прошлого сезона Экстралиги и ВХЛ — Кубка Шелкового пути: “Металлург-Жлобин” (г. Жлобин) и “Химик” (г. Воскресенск).
“В этом году принято решение расширить не только формат турнира, но и географию участников. Клубы из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана в двухраундовом противостоянии будут выявлять сильнейшего. Это будут яркие и принципиальные матчи, которые дадут неоценимый опыт хоккеистам”, — рассказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
23 декабря состоятся полуфиналы, 24 декабря пройдет матч за 3-е место, а также финал, в котором определится обладатель Евро-Азиатского Кубка Дружбы-2023.
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