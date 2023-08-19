https://uz.sputniknews.ru/20230819/chm-sportivnaya-borba-uzbekistan-vystupleniye-zaklyuchitelnyy-den-38019211.html

ЧМ по спортивной борьбе: кто из узбекистанцев выступит в заключительный день

ЧМ по спортивной борьбе: кто из узбекистанцев выступит в заключительный день

Сегодня в Иордании завершается молодежный чемпионат мира по спортивной борьбе

2023-08-19T15:09+0500

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узбекистан

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чемпионат мира

спортивная борьба

иордания

венгрия

индия

япония

поединок

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В заключительный день чемпионата мира на ковер выйдут семь узбекистанцев, сообщает НОК. В том числе два узбекских борца выступят в утешительном поединке за бронзовую медаль: утешительный поединок-55 кг: Алишер Ганиев — Эдмонд Домокос (Венгрия) / Ахмад Холид (Иордания)-63 кг: Хусниддин Олимбоев — Сандип Сандип (Индия)квалификация-60 кг: Кувончбек Яхшибоев — Джереми Гонсалес (Эквадор)-67 кг: Илёсжон Абдиназаров — Изет Беркинов (Украина)-72 кг: Абдулло Алиев — Хаджиме Кикута (Япония)-82 кг: Дилшод Мамадаминов — Дата Чхаидзе (Грузия)-97 кг: Дамирхон Рахматов — Сахил Сахил (Индия)/Себастьян Варшол (Польша)Напомним, в Иордании с 14 по 20 августа проходит чемпионат мира среди спортсменов до 20 лет по трем олимпийским видам спортивной борьбы: вольной, греко-римской и женской.

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