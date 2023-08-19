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ЧМ по спортивной борьбе: кто из узбекистанцев выступит в заключительный день
ЧМ по спортивной борьбе: кто из узбекистанцев выступит в заключительный день
Сегодня в Иордании завершается молодежный чемпионат мира по спортивной борьбе
2023-08-19T15:09+0500
2023-08-19T15:09+0500
2023-08-19T15:13+0500
узбекистан
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чемпионат
чемпионат мира
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иордания
венгрия
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япония
поединок
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В заключительный день чемпионата мира на ковер выйдут семь узбекистанцев, сообщает НОК. В том числе два узбекских борца выступят в утешительном поединке за бронзовую медаль: утешительный поединок-55 кг: Алишер Ганиев — Эдмонд Домокос (Венгрия) / Ахмад Холид (Иордания)-63 кг: Хусниддин Олимбоев — Сандип Сандип (Индия)квалификация-60 кг: Кувончбек Яхшибоев — Джереми Гонсалес (Эквадор)-67 кг: Илёсжон Абдиназаров — Изет Беркинов (Украина)-72 кг: Абдулло Алиев — Хаджиме Кикута (Япония)-82 кг: Дилшод Мамадаминов — Дата Чхаидзе (Грузия)-97 кг: Дамирхон Рахматов — Сахил Сахил (Индия)/Себастьян Варшол (Польша)Напомним, в Иордании с 14 по 20 августа проходит чемпионат мира среди спортсменов до 20 лет по трем олимпийским видам спортивной борьбы: вольной, греко-римской и женской.
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узбекистан иордания молодежь чемпионат мира спортивная борьба утешительный поединок бронзовая медаль алишер ганиев эдмонд домокос венгрия ахмад холид иордания хусниддин олимбоев сандип сандип кувончбек яхшибоев джереми гонсалес эквадор илёсжон абдиназаров изет беркинов украина абдулло алиев хаджиме кикута япония дилшод мамадаминов дата чхаидзе грузия дамирхон рахматов сахил сахил индия себастьян варшол польша
узбекистан иордания молодежь чемпионат мира спортивная борьба утешительный поединок бронзовая медаль алишер ганиев эдмонд домокос венгрия ахмад холид иордания хусниддин олимбоев сандип сандип кувончбек яхшибоев джереми гонсалес эквадор илёсжон абдиназаров изет беркинов украина абдулло алиев хаджиме кикута япония дилшод мамадаминов дата чхаидзе грузия дамирхон рахматов сахил сахил индия себастьян варшол польша
ЧМ по спортивной борьбе: кто из узбекистанцев выступит в заключительный день
15:09 19.08.2023 (обновлено: 15:13 19.08.2023)
Сегодня в Иордании завершается молодежный чемпионат мира по спортивной борьбе.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
В заключительный день чемпионата мира на ковер выйдут семь узбекистанцев, сообщает НОК
.
В том числе два узбекских борца выступят в утешительном поединке за бронзовую медаль:
утешительный поединок
-55 кг: Алишер Ганиев — Эдмонд Домокос (Венгрия) / Ахмад Холид (Иордания)
-63 кг: Хусниддин Олимбоев — Сандип Сандип (Индия)
квалификация
-60 кг: Кувончбек Яхшибоев — Джереми Гонсалес (Эквадор)
-67 кг: Илёсжон Абдиназаров — Изет Беркинов (Украина)
-72 кг: Абдулло Алиев — Хаджиме Кикута (Япония)
-82 кг: Дилшод Мамадаминов — Дата Чхаидзе (Грузия)
-97 кг: Дамирхон Рахматов — Сахил Сахил (Индия)/Себастьян Варшол (Польша)
Напомним, в Иордании с 14 по 20 августа проходит чемпионат мира среди спортсменов до 20 лет по трем олимпийским видам спортивной борьбы: вольной, греко-римской и женской.