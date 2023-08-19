https://uz.sputniknews.ru/20230819/gran-pri-dzyudo-uzbekistan-medali-pervyy-den-38013788.html
Гран-при по дзюдо: Узбекистан завоевал медали в первый день
Гран-при по дзюдо: Узбекистан завоевал медали в первый день
Первый день Гран-При по дзюдо, стартовавшего в Хорватии, сложился для сборной Узбекистана удачно
2023-08-19T10:39+0500
2023-08-19T10:39+0500
2023-08-19T10:44+0500
узбекистан
дзюдо
спорт
загреб
хорватия
медали
серебро
бронза
сардор нуриллаев
мухриддин тиловов
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Дзюдоисты из Узбекистана Сардор Нуриллаев и Мухриддин Тиловов, участвовавшие в весовой категории до 66 кг, стали серебряными и бронзовыми медалистами соответственно, сообщает НОК. Благодаря этим результатам Нуриллаев записывает в свой актив 490 очков, а Тиловов — 350 для мирового и Олимпийского рейтингов.Напомним, в Хорватии проходит Гран-при по дзюдо. Победители этих соревнований запишут 700 очков в мировой и Олимпийский рейтинги.За медали будут бороться более 560 спортсменов из 89 стран.
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узбекистан загреб хорватия гран-при дзюдо медали первый день соревнования сардор нуриллаев мухриддин тиловов бронзовая медаль бронза серебро медалисты
узбекистан загреб хорватия гран-при дзюдо медали первый день соревнования сардор нуриллаев мухриддин тиловов бронзовая медаль бронза серебро медалисты
Гран-при по дзюдо: Узбекистан завоевал медали в первый день
10:39 19.08.2023 (обновлено: 10:44 19.08.2023)
Первый день Гран-При по дзюдо, стартовавшего в Хорватии, сложился для сборной Узбекистана удачно.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
Дзюдоисты из Узбекистана Сардор Нуриллаев и Мухриддин Тиловов, участвовавшие в весовой категории до 66 кг, стали серебряными и бронзовыми медалистами соответственно, сообщает НОК
.
"Участник Олимпийских игр Токио-2020 Сардор Нуриллаев завоевал серебряную медаль, уступив в финале бразильцу Виллиану Лиму. А Мухриддин Тиловов, победивший испанца Давида Торне в борьбе за бронзовую медаль, занял третье место", — говорится в сообщении.
Благодаря этим результатам Нуриллаев записывает в свой актив 490 очков, а Тиловов — 350 для мирового и Олимпийского рейтингов.
Напомним, в Хорватии проходит Гран-при по дзюдо. Победители этих соревнований запишут 700 очков в мировой и Олимпийский рейтинги.
За медали будут бороться более 560 спортсменов из 89 стран.