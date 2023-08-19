https://uz.sputniknews.ru/20230819/gran-pri-dzyudo-uzbekistan-medali-pervyy-den-38013788.html

Гран-при по дзюдо: Узбекистан завоевал медали в первый день

Гран-при по дзюдо: Узбекистан завоевал медали в первый день

Первый день Гран-При по дзюдо, стартовавшего в Хорватии, сложился для сборной Узбекистана удачно

2023-08-19T10:39+0500

2023-08-19T10:39+0500

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узбекистан

дзюдо

спорт

загреб

хорватия

медали

серебро

бронза

сардор нуриллаев

мухриддин тиловов

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Дзюдоисты из Узбекистана Сардор Нуриллаев и Мухриддин Тиловов, участвовавшие в весовой категории до 66 кг, стали серебряными и бронзовыми медалистами соответственно, сообщает НОК. Благодаря этим результатам Нуриллаев записывает в свой актив 490 очков, а Тиловов — 350 для мирового и Олимпийского рейтингов.Напомним, в Хорватии проходит Гран-при по дзюдо. Победители этих соревнований запишут 700 очков в мировой и Олимпийский рейтинги.За медали будут бороться более 560 спортсменов из 89 стран.

узбекистан

загреб

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