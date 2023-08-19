Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230819/kak-zapomnit-slojnyy-parol-ekspert-nazval-sposob-38022467.html
Как запомнить сложный пароль — эксперт назвал способ
Как запомнить сложный пароль — эксперт назвал способ
По современным стандартам безопасности надежным считается пароль длиной более 12 символов
2023-08-19T22:03+0500
2023-08-19T22:03+0500
пароль
эксперт
мнение эксперта
безопасность
кибербезопасность
владимир ульянов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/08/11/20105036_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_68061565b3253bc4c70a58b405fa8894.jpg
Надежные пароли обычно похожи на "абракадабру", поэтому их сложно запомнить. В интервью радио Sputnik эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов рассказал о способе удержать в памяти длинную комбинацию символов.По современным стандартам безопасности надежным считается пароль длиной больше 12 символов, который содержит буквы верхнего и нижнего регистра, цифры и специальные символы. Такую комбинацию злоумышленникам будет очень трудно взломать, но вместе с тем владельцу устройства ее сложно запомнить, отметил эксперт.Чтобы создать надежный пароль, который при этом будет легко запомнить, по мнению эксперта, стоит использовать не "абракадабру", а парольные фразы.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/08/11/20105036_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_8e0c9ccf0e68c0a61a0696e6dc756cf8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
эксперт пароль как запомнить более 12 символов кибербезопасность владимир ульянов комбинация способ
эксперт пароль как запомнить более 12 символов кибербезопасность владимир ульянов комбинация способ

Как запомнить сложный пароль — эксперт назвал способ

22:03 19.08.2023
© Depositphotos.com / DimaberkutРуки над клавиатурой. Иллюстративное фото
Руки над клавиатурой. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2023
© Depositphotos.com / Dimaberkut
Подписаться на
НовостиTelegram
По современным стандартам безопасности надежным считается пароль длиной более 12 символов.
Надежные пароли обычно похожи на "абракадабру", поэтому их сложно запомнить. В интервью радио Sputnik эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов рассказал о способе удержать в памяти длинную комбинацию символов.
По современным стандартам безопасности надежным считается пароль длиной больше 12 символов, который содержит буквы верхнего и нижнего регистра, цифры и специальные символы. Такую комбинацию злоумышленникам будет очень трудно взломать, но вместе с тем владельцу устройства ее сложно запомнить, отметил эксперт.

"Хорошо, когда пароль от вашего аккаунта длинный, то есть 12 и более символов — букв больших и маленьких, плюс цифры, плюс специальные символы. Чем больше это разнообразие, тем сложнее его будет подобрать злоумышленникам. Но, с другой стороны, если пароль будет очень сложным, то человек его куда-то запишет, и эта запись может попасть к злоумышленникам. Это риск", — пояснил Владимир Ульянов.

Чтобы создать надежный пароль, который при этом будет легко запомнить, по мнению эксперта, стоит использовать не "абракадабру", а парольные фразы.

"Важно найти баланс между длиной пароля и удобством его использования. Хорошая рекомендация в этом плане — использование парольных фраз. То есть у вас пароль должен состоять не из случайной "абракадабры" из букв и символов, а из логической фразы. Например, строчки из песни или литературного произведения. Плюс к этой фразе еще должны быть цифры и специальные символы. Тогда пароль будет надежным и его будет проще запомнить", — посоветовал Владимир Ульянов.

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0