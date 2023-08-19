Как запомнить сложный пароль — эксперт назвал способ
"Хорошо, когда пароль от вашего аккаунта длинный, то есть 12 и более символов — букв больших и маленьких, плюс цифры, плюс специальные символы. Чем больше это разнообразие, тем сложнее его будет подобрать злоумышленникам. Но, с другой стороны, если пароль будет очень сложным, то человек его куда-то запишет, и эта запись может попасть к злоумышленникам. Это риск", — пояснил Владимир Ульянов.
"Важно найти баланс между длиной пароля и удобством его использования. Хорошая рекомендация в этом плане — использование парольных фраз. То есть у вас пароль должен состоять не из случайной "абракадабры" из букв и символов, а из логической фразы. Например, строчки из песни или литературного произведения. Плюс к этой фразе еще должны быть цифры и специальные символы. Тогда пароль будет надежным и его будет проще запомнить", — посоветовал Владимир Ульянов.