Как запомнить сложный пароль — эксперт назвал способ

"Хорошо, когда пароль от вашего аккаунта длинный, то есть 12 и более символов — букв больших и маленьких, плюс цифры, плюс специальные символы. Чем больше это разнообразие, тем сложнее его будет подобрать злоумышленникам. Но, с другой стороны, если пароль будет очень сложным, то человек его куда-то запишет, и эта запись может попасть к злоумышленникам. Это риск", — пояснил Владимир Ульянов.