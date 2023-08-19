https://uz.sputniknews.ru/20230819/moskva-strany-odkb-kriticheski-podxodyat-vozrosshemu-vnimaniyu-zapad-38014963.html

Москва уверена, что страны ОДКБ критически подходят к возросшему вниманию Запада

Москва уверена, что страны ОДКБ критически подходят к возросшему вниманию Запада

По словам главы МИД России, партнеры Москвы по ЕАЭС и ОДКБ "испытывают колоссальный нажим со стороны недружественных государств"

2023-08-19T11:50+0500

2023-08-19T11:50+0500

2023-08-19T11:57+0500

россия

сергей лавров

одкб

министр

москва

запад

еаэс

союзник

политика

в мире

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Москва уверена, что ее союзники по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) критически подходят к возросшему в последнее время вниманию Запада к их странам и не допустят своего вовлечения в планы, направленные на эскалацию военно-политической напряженности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь". Об этом сообщает РИА Новости.Как отметил министр, партнеры Москвы по ЕАЭС и ОДКБ "испытывают колоссальный нажим со стороны недружественных государств". Чиновники из западных столиц регулярно ездят к ним для проведения "консультаций" по вопросам "противодействия обходу" нелегитимных антироссийских санкций, указал Лавров.Говоря об ОДКБ, Лавров подчеркнул, что основу взаимодействия в этой организации составляют принципы равноправия и учета интересов всех входящих в нее государств.Россия не запрещает никому из соседей и партнеров налаживать взаимодействие с кем-либо, но всегда просит учитывать наши законные интересы, подчеркнул Лавров.

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