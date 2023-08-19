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Москва уверена, что страны ОДКБ критически подходят к возросшему вниманию Запада
Москва уверена, что страны ОДКБ критически подходят к возросшему вниманию Запада
По словам главы МИД России, партнеры Москвы по ЕАЭС и ОДКБ "испытывают колоссальный нажим со стороны недружественных государств"
2023-08-19T11:50+0500
2023-08-19T11:50+0500
2023-08-19T11:57+0500
россия
сергей лавров
одкб
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запад
еаэс
союзник
политика
в мире
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Москва уверена, что ее союзники по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) критически подходят к возросшему в последнее время вниманию Запада к их странам и не допустят своего вовлечения в планы, направленные на эскалацию военно-политической напряженности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь". Об этом сообщает РИА Новости.Как отметил министр, партнеры Москвы по ЕАЭС и ОДКБ "испытывают колоссальный нажим со стороны недружественных государств". Чиновники из западных столиц регулярно ездят к ним для проведения "консультаций" по вопросам "противодействия обходу" нелегитимных антироссийских санкций, указал Лавров.Говоря об ОДКБ, Лавров подчеркнул, что основу взаимодействия в этой организации составляют принципы равноправия и учета интересов всех входящих в нее государств.Россия не запрещает никому из соседей и партнеров налаживать взаимодействие с кем-либо, но всегда просит учитывать наши законные интересы, подчеркнул Лавров.
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россия запад москва сергей лавров министр еаэс одкб чиновники нажим недружественные государства союзники
россия запад москва сергей лавров министр еаэс одкб чиновники нажим недружественные государства союзники
Москва уверена, что страны ОДКБ критически подходят к возросшему вниманию Запада
11:50 19.08.2023 (обновлено: 11:57 19.08.2023)
По словам главы МИД России, партнеры Москвы по ЕАЭС и ОДКБ "испытывают колоссальный нажим со стороны недружественных государств".
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
Москва уверена, что ее союзники по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) критически подходят к возросшему в последнее время вниманию Запада к их странам и не допустят своего вовлечения в планы, направленные на эскалацию военно-политической напряженности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь". Об этом сообщает РИА Новости
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Как отметил министр, партнеры Москвы по ЕАЭС
и ОДКБ "испытывают колоссальный нажим со стороны недружественных государств". Чиновники из западных столиц регулярно ездят к ним для проведения "консультаций" по вопросам "противодействия обходу" нелегитимных антироссийских санкций, указал Лавров.
"Если называть вещи своими именами, то речь идет, конечно же, о попытках угрозами и шантажом заставить наших союзников отказаться от абсолютно законного сотрудничества с Россией", — заявил он.
Говоря об ОДКБ, Лавров подчеркнул, что основу взаимодействия в этой организации составляют принципы равноправия и учета интересов всех входящих в нее государств.
"Уверены, что наши союзники критически подходят к возросшему в последнее время вниманию Запада к их странам и не допустят своего вовлечения в планы, направленные на эскалацию военно-политической напряженности", — заявил министр.
"В целом мы, конечно, рассчитываем, что, развивая связи с третьими странами и объединениями, наши союзники по ЕАЭС и ОДКБ не будут предпринимать шаги, противоречащие их обязательствам в рамках этих организаций. При этом не в наших правилах "учить жизни" другие государства или диктовать, как и с кем им строить отношения", — добавил министр.
Россия не запрещает никому из соседей и партнеров налаживать взаимодействие с кем-либо, но всегда просит учитывать наши законные интересы, подчеркнул Лавров.
"Думаю, они нас слышат", — добавил он.