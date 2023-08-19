https://uz.sputniknews.ru/20230819/pogoda-tashkent-19-avgust-2023-38000241.html

Суббота будет жаркой — прогноз погоды в Ташкенте на 19 августа

Суббота будет жаркой — прогноз погоды в Ташкенте на 19 августа

Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в первый день выходных.

2023-08-19T05:07+0500

2023-08-19T05:07+0500

2023-08-19T09:18+0500

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Сегодня в Ташкенте будет небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем — 35-37 градусов тепла.

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