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Суббота будет жаркой — прогноз погоды в Ташкенте на 19 августа
Суббота будет жаркой — прогноз погоды в Ташкенте на 19 августа
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в первый день выходных.
2023-08-19T05:07+0500
2023-08-19T05:07+0500
2023-08-19T09:18+0500
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узгидромет
общество
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Сегодня в Ташкенте будет небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем — 35-37 градусов тепла.
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узбекистан ташкент погода в ташкенте прогноз прогноз погоды в ташкенте узгидромет общество
Суббота будет жаркой — прогноз погоды в Ташкенте на 19 августа
05:07 19.08.2023 (обновлено: 09:18 19.08.2023)
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в первый день выходных.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте будет небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха днем — 35-37 градусов тепла.