https://uz.sputniknews.ru/20230819/rossiya-pvo-krym-ukraina-raketa-38015500.html
Российские средства ПВО сбили в Крыму украинскую ракету
Российские средства ПВО сбили в Крыму украинскую ракету
Попытка террористической атаки была предпринята киевским режимом ночью 19 августа. 19.08.2023, Sputnik Узбекистан
2023-08-19T12:09+0500
2023-08-19T12:09+0500
2023-08-19T12:09+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
пво
ракета
атака
военнослужащие
крым
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Силы ПВО сбили ракету С-200, которой украинские войска пытались атаковать объекты в Крыму. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны, сообщает РИА Новости.Жертв и разрушений на земле нет, добавили в военном ведомстве.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Неделю назад, 12 августа, они дважды пытались атаковать Крымский мост при помощи переделанных ракет С-200. Обе были сбиты.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, пво, ракета, атака, военнослужащие, крым
россия, пво, ракета, атака, военнослужащие, крым
Российские средства ПВО сбили в Крыму украинскую ракету
Попытка террористической атаки была предпринята киевским режимом ночью 19 августа.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
Силы ПВО сбили ракету С-200, которой украинские войска пытались атаковать объекты в Крыму. Об этом говорится в Telegram-канале
Минобороны, сообщает РИА Новости
.
"Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе", — говорится в сообщении.
Жертв и разрушений на земле нет, добавили в военном ведомстве.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Неделю назад, 12 августа, они дважды пытались атаковать Крымский мост при помощи переделанных ракет С-200. Обе были сбиты.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.