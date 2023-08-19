https://uz.sputniknews.ru/20230819/rossiya-pvo-krym-ukraina-raketa-38015500.html

Российские средства ПВО сбили в Крыму украинскую ракету

Российские средства ПВО сбили в Крыму украинскую ракету

Попытка террористической атаки была предпринята киевским режимом ночью 19 августа. 19.08.2023, Sputnik Узбекистан

2023-08-19T12:09+0500

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спецоперация россии по защите донбасса

россия

пво

ракета

атака

военнослужащие

крым

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Силы ПВО сбили ракету С-200, которой украинские войска пытались атаковать объекты в Крыму. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны, сообщает РИА Новости.Жертв и разрушений на земле нет, добавили в военном ведомстве.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Неделю назад, 12 августа, они дважды пытались атаковать Крымский мост при помощи переделанных ракет С-200. Обе были сбиты.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.

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