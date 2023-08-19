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https://uz.sputniknews.ru/20230819/skolko-obrascheniy-prinyal-portal-narodnyy-kontrol-38022938.html
Стало известно, сколько обращений принял портал "Народный контроль"
Стало известно, сколько обращений принял портал "Народный контроль"
Ташкентский городской хокимият обнародовал показатели портала "Xalq nazorati" ("Народный контроль") по состоянию на 18 августа
2023-08-19T17:45+0500
2023-08-19T17:45+0500
узбекистан
народный контроль
соцсети
обращения
проблема
юнусабадский район
бектемирский район
жители
общество
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. По итогам анализа социальных сетей выявлено 2 222 проблемных вопроса, сообщает городская администрация.По количеству обращений лидирует Юнусабадский район. От его жителей поступило 4 194 обращения, это 14% от общего показателя по городу. Район с наименьшим количеством обращений — Бектемирский, от его жителей поступило 555 обращений или 1,9%.
узбекистан
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узбекистан портал xalq nazorati народный контроль показатели юнусабадский район бектемирский район обращения жители соцсети
узбекистан портал xalq nazorati народный контроль показатели юнусабадский район бектемирский район обращения жители соцсети

Стало известно, сколько обращений принял портал "Народный контроль"

17:45 19.08.2023
© Sputnik / Актан ТемиркановЛюди переходят улицу по пешеходному переходу.
Люди переходят улицу по пешеходному переходу. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2023
© Sputnik / Актан Темирканов
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Ташкентский городской хокимият обнародовал показатели портала "Xalq nazorati" ("Народный контроль") по состоянию на 18 августа.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. По итогам анализа социальных сетей выявлено 2 222 проблемных вопроса, сообщает городская администрация.

"В результате анализа социальных сетей выявлено 2 222 проблемных вопроса, из которых 2 220 оформлены в виде обращений и размещены на портале "Xalq nazorati", — говорится в сообщении.

По количеству обращений лидирует Юнусабадский район. От его жителей поступило 4 194 обращения, это 14% от общего показателя по городу.
Район с наименьшим количеством обращений — Бектемирский, от его жителей поступило 555 обращений или 1,9%.
© хокимият города ТашкентаТашкентский городской хокимият обнародовал показатели портала "Xalq nazorati" ("Народный контроль") по состоянию на 18 августа
Ташкентский городской хокимият обнародовал показатели портала Xalq nazorati (Народный контроль) по состоянию на 18 августа - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2023
Ташкентский городской хокимият обнародовал показатели портала "Xalq nazorati" ("Народный контроль") по состоянию на 18 августа
© хокимият города Ташкента
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