https://uz.sputniknews.ru/20230819/skolko-obrascheniy-prinyal-portal-narodnyy-kontrol-38022938.html
Стало известно, сколько обращений принял портал "Народный контроль"
Стало известно, сколько обращений принял портал "Народный контроль"
Ташкентский городской хокимият обнародовал показатели портала "Xalq nazorati" ("Народный контроль") по состоянию на 18 августа
2023-08-19T17:45+0500
2023-08-19T17:45+0500
2023-08-19T17:45+0500
узбекистан
народный контроль
соцсети
обращения
проблема
юнусабадский район
бектемирский район
жители
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1c/37358107_289:208:3072:1773_1920x0_80_0_0_36929fa311b0bad76600b796b9000dea.jpg
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. По итогам анализа социальных сетей выявлено 2 222 проблемных вопроса, сообщает городская администрация.По количеству обращений лидирует Юнусабадский район. От его жителей поступило 4 194 обращения, это 14% от общего показателя по городу. Район с наименьшим количеством обращений — Бектемирский, от его жителей поступило 555 обращений или 1,9%.
узбекистан
юнусабадский район
бектемирский район
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1c/37358107_465:60:3032:1985_1920x0_80_0_0_1cf261811c22762c4924cfb89e539fc0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан портал xalq nazorati народный контроль показатели юнусабадский район бектемирский район обращения жители соцсети
узбекистан портал xalq nazorati народный контроль показатели юнусабадский район бектемирский район обращения жители соцсети
Стало известно, сколько обращений принял портал "Народный контроль"
Ташкентский городской хокимият обнародовал показатели портала "Xalq nazorati" ("Народный контроль") по состоянию на 18 августа.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
По итогам анализа социальных сетей выявлено 2 222 проблемных вопроса, сообщает городская администрация
.
"В результате анализа социальных сетей выявлено 2 222 проблемных вопроса, из которых 2 220 оформлены в виде обращений и размещены на портале "Xalq nazorati", — говорится в сообщении.
По количеству обращений лидирует Юнусабадский район. От его жителей поступило 4 194 обращения, это 14% от общего показателя по городу.
Район с наименьшим количеством обращений — Бектемирский, от его жителей поступило 555 обращений или 1,9%.