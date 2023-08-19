https://uz.sputniknews.ru/20230819/skolko-obrascheniy-prinyal-portal-narodnyy-kontrol-38022938.html

Стало известно, сколько обращений принял портал "Народный контроль"

Стало известно, сколько обращений принял портал "Народный контроль"

Ташкентский городской хокимият обнародовал показатели портала "Xalq nazorati" ("Народный контроль") по состоянию на 18 августа

2023-08-19T17:45+0500

2023-08-19T17:45+0500

2023-08-19T17:45+0500

узбекистан

народный контроль

соцсети

обращения

проблема

юнусабадский район

бектемирский район

жители

общество

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. По итогам анализа социальных сетей выявлено 2 222 проблемных вопроса, сообщает городская администрация.По количеству обращений лидирует Юнусабадский район. От его жителей поступило 4 194 обращения, это 14% от общего показателя по городу. Район с наименьшим количеством обращений — Бектемирский, от его жителей поступило 555 обращений или 1,9%.

узбекистан

юнусабадский район

бектемирский район

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