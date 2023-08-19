https://uz.sputniknews.ru/20230819/stal-bezdomnym-kogda-syn-proigral-kvartiru-istorii-obitateley-tashkentskogo-priyuta-38015931.html
Стал бездомным, когда сын проиграл квартиру — истории обитателей ташкентского приюта
Стал бездомным, когда сын проиграл квартиру — истории обитателей ташкентского приюта
В реабилитационном центре "Мехр-саховат уйи" ("Дом милосердия") в Ташкенте сегодня живут 112 человек. У каждого из них своя история, но объединяет всех одно — все эти люди остались без крова
2023-08-19T12:41+0500
2023-08-19T12:41+0500
2023-08-19T12:41+0500
узбекистан
видео
интервью
бездомный
дом милосердия
улица
приют
кризис
история
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Дом милосердия для бездомных людей открылся при ГУВД Ташкента в 2018 году. Все эти годы приютом руководит Наргиза Тулкунова. Она хорошо помнит появление его первых жителей — Динары, Баходыра и Бунеда. Тогда, пять лет назад, их подростками нашли на улице и привели в Дом милосердия. Они и сегодня живут здесь.Среди других жителей Дома милосердия – бывшие спортсмены, бухгалтеры, люди, отбывшие тюремный срок.По ее словам, сегодня на улице остаются очень много людей. Одна из самых распространенных причин – их родные проигрывают или продают жилье, не считаясь с другими членами семьи.Одна из таких историй произошла недавно.В приют попал мужчина, потому что его сын проиграл квартиру в интернет-казино.Он прожил в Доме милосердия три месяца, пока его не забрал племянник, который, как выяснилось, ничего не знал о случившемся.Наргиза Тулкунова считает, что подобных приютов, где люди могли бы жить столько, сколько потребуется, должно быть больше. Потому что зачастую бюрократические процедуры, а также процесс выяснения личности занимает много времени. Некоторых людей не могут опознать годами.За пять лет приют пережил два страшных кризиса – пандемию COVID-19 и аномальный холод в январе 2023 года. С морозами жители Дома милосердия справились во многом благодаря участию правоохранительных органов, в частности ГУВД Ташкента и общественному фонду “Ona“, которые помогли не только с обогревателями, но и привезли теплую одежду и одеяла.А вот коронавирус унес жизни около 30 человек, проживавших тогда в приюте. Это время ни старожилы, ни сама Наргиза Тулкунова не забудут никогда. Ведь Дом милосердия, рассчитанный на 250 мест, во время пандемии приютил 1 200 человек.Каждую смерть своих подопечных она переживает как личную трагедию, и признается, что все эти люди – ее семья. Сегодня трудно поверить в то, что поначалу Наргиза Тулкунова, не выдержав сложностей, уходила из приюта на два месяца.Как сегодня живут люди, лишившиеся дома, по какой причине они никому не доверяют, есть ли в приюте семейные пары и почему директор все-таки вернулась в Дом милосердия — об этом и многом другом она рассказала в интервью Sputnik.
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Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан ташкент дом милосердия приют бездомные люди кризис трагедия квартира история мужчина директор наргиза тулкунова коронавирус
узбекистан ташкент дом милосердия приют бездомные люди кризис трагедия квартира история мужчина директор наргиза тулкунова коронавирус
Стал бездомным, когда сын проиграл квартиру — истории обитателей ташкентского приюта
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
В реабилитационном центре "Мехр-саховат уйи" ("Дом милосердия") в Ташкенте сегодня живут 112 человек. У каждого из них своя история, но объединяет всех одно — все эти люди остались без крова.
Дом милосердия для бездомных людей открылся при ГУВД Ташкента в 2018 году. Все эти годы приютом руководит Наргиза Тулкунова. Она хорошо помнит появление его первых жителей — Динары, Баходыра и Бунеда. Тогда, пять лет назад, их подростками нашли на улице и привели в Дом милосердия. Они и сегодня живут здесь.
“Имена Динаре и Бунеду мы дали сами. Про них до сих пор ничего не известно, никакие документы мы так и не можем найти”, — рассказывает Наргиза Тулкунова.
Среди других жителей Дома милосердия – бывшие спортсмены, бухгалтеры, люди, отбывшие тюремный срок.
“Эти люди тоже когда-то хорошо жили. Разве они могли знать, что попадут на улицу и станут бездомными? Прохожие идут мимо, смотрят брезгливо и не знают, что их самих ждет в будущем. Были бы люди добрее. Может быть человеку стало плохо, может быть его ударили, обокрали. Из-за этого многие из них становятся неадекватными, теряют память и попадают сюда…”, — объясняет Наргиза Тулкунова.
По ее словам, сегодня на улице остаются очень много людей. Одна из самых распространенных причин – их родные проигрывают или продают жилье, не считаясь с другими членами семьи.
Одна из таких историй произошла недавно.
В приют попал мужчина, потому что его сын проиграл квартиру в интернет-казино.
“Мужчине было очень тяжело — был болен, а еще очень скучал по семье, по внукам”, — вспоминает директор приюта.
Он прожил в Доме милосердия три месяца, пока его не забрал племянник, который, как выяснилось, ничего не знал о случившемся.
Наргиза Тулкунова считает, что подобных приютов, где люди могли бы жить столько, сколько потребуется, должно быть больше. Потому что зачастую бюрократические процедуры, а также процесс выяснения личности занимает много времени. Некоторых людей не могут опознать годами.
За пять лет приют пережил два страшных кризиса – пандемию COVID-19 и аномальный холод в январе 2023 года. С морозами жители Дома милосердия справились во многом благодаря участию правоохранительных органов, в частности ГУВД Ташкента и общественному фонду “Ona“, которые помогли не только с обогревателями, но и привезли теплую одежду и одеяла.
А вот коронавирус унес жизни около 30 человек, проживавших тогда в приюте. Это время ни старожилы, ни сама Наргиза Тулкунова не забудут никогда. Ведь Дом милосердия, рассчитанный на 250 мест, во время пандемии приютил 1 200 человек.
“Чтобы как-то первое время всех прокормить наш учредитель, который нам помогает финансово, не задумываясь продал свою машину. Правда этих денег хватило ненадолго, и тогда отозвались его друзья, тоже бизнесмены и предприниматели”, — вспоминает директор приюта.
Каждую смерть своих подопечных она переживает как личную трагедию, и признается, что все эти люди – ее семья. Сегодня трудно поверить в то, что поначалу Наргиза Тулкунова, не выдержав сложностей, уходила из приюта на два месяца.
Как сегодня живут люди, лишившиеся дома, по какой причине они никому не доверяют, есть ли в приюте семейные пары и почему директор все-таки вернулась в Дом милосердия — об этом и многом другом она рассказала в интервью Sputnik.