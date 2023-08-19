https://uz.sputniknews.ru/20230819/stal-bezdomnym-kogda-syn-proigral-kvartiru-istorii-obitateley-tashkentskogo-priyuta-38015931.html

Стал бездомным, когда сын проиграл квартиру — истории обитателей ташкентского приюта

Стал бездомным, когда сын проиграл квартиру — истории обитателей ташкентского приюта

В реабилитационном центре "Мехр-саховат уйи" ("Дом милосердия") в Ташкенте сегодня живут 112 человек. У каждого из них своя история, но объединяет всех одно — все эти люди остались без крова

2023-08-19T12:41+0500

2023-08-19T12:41+0500

2023-08-19T12:41+0500

узбекистан

видео

интервью

бездомный

дом милосердия

улица

приют

кризис

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/12/38002529_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_575b6fbb5b056023d01ff313ad48d14d.jpg

Дом милосердия для бездомных людей открылся при ГУВД Ташкента в 2018 году. Все эти годы приютом руководит Наргиза Тулкунова. Она хорошо помнит появление его первых жителей — Динары, Баходыра и Бунеда. Тогда, пять лет назад, их подростками нашли на улице и привели в Дом милосердия. Они и сегодня живут здесь.Среди других жителей Дома милосердия – бывшие спортсмены, бухгалтеры, люди, отбывшие тюремный срок.По ее словам, сегодня на улице остаются очень много людей. Одна из самых распространенных причин – их родные проигрывают или продают жилье, не считаясь с другими членами семьи.Одна из таких историй произошла недавно.В приют попал мужчина, потому что его сын проиграл квартиру в интернет-казино.Он прожил в Доме милосердия три месяца, пока его не забрал племянник, который, как выяснилось, ничего не знал о случившемся.Наргиза Тулкунова считает, что подобных приютов, где люди могли бы жить столько, сколько потребуется, должно быть больше. Потому что зачастую бюрократические процедуры, а также процесс выяснения личности занимает много времени. Некоторых людей не могут опознать годами.За пять лет приют пережил два страшных кризиса – пандемию COVID-19 и аномальный холод в январе 2023 года. С морозами жители Дома милосердия справились во многом благодаря участию правоохранительных органов, в частности ГУВД Ташкента и общественному фонду “Ona“, которые помогли не только с обогревателями, но и привезли теплую одежду и одеяла.А вот коронавирус унес жизни около 30 человек, проживавших тогда в приюте. Это время ни старожилы, ни сама Наргиза Тулкунова не забудут никогда. Ведь Дом милосердия, рассчитанный на 250 мест, во время пандемии приютил 1 200 человек.Каждую смерть своих подопечных она переживает как личную трагедию, и признается, что все эти люди – ее семья. Сегодня трудно поверить в то, что поначалу Наргиза Тулкунова, не выдержав сложностей, уходила из приюта на два месяца.Как сегодня живут люди, лишившиеся дома, по какой причине они никому не доверяют, есть ли в приюте семейные пары и почему директор все-таки вернулась в Дом милосердия — об этом и многом другом она рассказала в интервью Sputnik.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

узбекистан ташкент дом милосердия приют бездомные люди кризис трагедия квартира история мужчина директор наргиза тулкунова коронавирус