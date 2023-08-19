https://uz.sputniknews.ru/20230819/stantsii-metro-turkistan-yunusobad-zakroyut-na-mesyatsa-38016571.html
Станции ташкентского метро "Туркистан" и "Юнусабад" закроют на 4 месяца — причина
Станции ташкентского метро "Туркистан" и "Юнусабад" закроют на 4 месяца — причина
Для удобства пассажиров Ташкентский метрополитен запускает движение автобусов (метробусов) в этом направлении
2023-08-19T12:55+0500
2023-08-19T12:55+0500
2023-08-19T13:02+0500
узбекистан
метро
ташкентский метрополитен
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движение
движение поездов
поезд
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Станции метро "Туркистан" и "Юнусабад" Юнусабадской линии с 26 августа 2023 года закроют на 4 месяца, сообщает Ташкентский метрополитен.Движение поездов между станциями "Шахристан" и "Минг Урик" будет продолжаться в обычном режиме, с сокращением интервала движения на этом направлении до 5 минут, уточняют в сообщении. Для удобства пассажиров Ташкентский метрополитен запускает движение автобусов (метробусов) большой вместимостью с бесплатным проездом между станциями метро "Туркистан-Юнусабад-Шахристан". Ежедневное время работы автобусов — с 6:00 до 00:00.
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узбекистан ташкент метро ташкентский метрополитен закрытие станция метро шахристан юнусабад туркистан юнусабадская линия движение поездов поезд станция минг урик профилактические работы
узбекистан ташкент метро ташкентский метрополитен закрытие станция метро шахристан юнусабад туркистан юнусабадская линия движение поездов поезд станция минг урик профилактические работы
Станции ташкентского метро "Туркистан" и "Юнусабад" закроют на 4 месяца — причина
12:55 19.08.2023 (обновлено: 13:02 19.08.2023)
Для удобства пассажиров Ташкентский метрополитен запускает движение автобусов (метробусов) в этом направлении.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
Станции метро "Туркистан" и "Юнусабад" Юнусабадской линии с 26 августа 2023 года закроют на 4 месяца, сообщает Ташкентский метрополитен
.
"...в течение данного периода будут проводиться плановые профилактические работы", — говорится в сообщении.
Движение поездов между станциями "Шахристан" и "Минг Урик" будет продолжаться в обычном режиме, с сокращением интервала движения на этом направлении до 5 минут, уточняют в сообщении.
Для удобства пассажиров Ташкентский метрополитен запускает движение автобусов (метробусов) большой вместимостью с бесплатным проездом между станциями метро "Туркистан-Юнусабад-Шахристан".
Ежедневное время работы автобусов — с 6:00 до 00:00.