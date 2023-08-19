https://uz.sputniknews.ru/20230819/stantsii-metro-turkistan-yunusobad-zakroyut-na-mesyatsa-38016571.html

Станции ташкентского метро "Туркистан" и "Юнусабад" закроют на 4 месяца — причина

Станции ташкентского метро "Туркистан" и "Юнусабад" закроют на 4 месяца — причина

Для удобства пассажиров Ташкентский метрополитен запускает движение автобусов (метробусов) в этом направлении

2023-08-19T12:55+0500

2023-08-19T12:55+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Станции метро "Туркистан" и "Юнусабад" Юнусабадской линии с 26 августа 2023 года закроют на 4 месяца, сообщает Ташкентский метрополитен.Движение поездов между станциями "Шахристан" и "Минг Урик" будет продолжаться в обычном режиме, с сокращением интервала движения на этом направлении до 5 минут, уточняют в сообщении. Для удобства пассажиров Ташкентский метрополитен запускает движение автобусов (метробусов) большой вместимостью с бесплатным проездом между станциями метро "Туркистан-Юнусабад-Шахристан". Ежедневное время работы автобусов — с 6:00 до 00:00.

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