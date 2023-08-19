https://uz.sputniknews.ru/20230819/syrdarinskaya-oblast-drift-shou-drift-show-caravan-video-38018024.html

В Сырдарьинской области впервые пройдет Drift show caravan — видео

В Сырдарьинской области впервые пройдет Drift show caravan — видео

В дрифт-шоу примут участие более 60 тюнингованных автомобилей и мотоциклов

2023-08-19T14:30+0500

2023-08-19T14:30+0500

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узбекистан

гулистан

сырдарьинская область

шоу

автомобили

автомобилисты

дрифт-шоу

drift show caravan

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Завтра в городе Гулистане Сырдарьинской области пройдет большой праздник для автолюбителей — "Drift show caravan", сообщает областная администрация.В фестивале примут участие более 60 тюнингованных авто и мотоциклов.Место проведения шоу — торговый комплекс "Хумо".

узбекистан

гулистан

сырдарьинская область

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узбекистан сырдарьинская область город гулистан дрифт-шоу drift show caravan праздник автолюбители тюнингованные авто мотоциклы торговый комплекс хумо