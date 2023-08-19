https://uz.sputniknews.ru/20230819/syrdarinskaya-oblast-drift-shou-drift-show-caravan-video-38018024.html
В Сырдарьинской области впервые пройдет Drift show caravan — видео
В Сырдарьинской области впервые пройдет Drift show caravan — видео
В дрифт-шоу примут участие более 60 тюнингованных автомобилей и мотоциклов
2023-08-19T14:30+0500
2023-08-19T14:30+0500
2023-08-19T14:34+0500
узбекистан
гулистан
сырдарьинская область
шоу
автомобили
автомобилисты
дрифт-шоу
drift show caravan
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Завтра в городе Гулистане Сырдарьинской области пройдет большой праздник для автолюбителей — "Drift show caravan", сообщает областная администрация.В фестивале примут участие более 60 тюнингованных авто и мотоциклов.Место проведения шоу — торговый комплекс "Хумо".
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узбекистан сырдарьинская область город гулистан дрифт-шоу drift show caravan праздник автолюбители тюнингованные авто мотоциклы торговый комплекс хумо
узбекистан сырдарьинская область город гулистан дрифт-шоу drift show caravan праздник автолюбители тюнингованные авто мотоциклы торговый комплекс хумо
В Сырдарьинской области впервые пройдет Drift show caravan — видео
14:30 19.08.2023 (обновлено: 14:34 19.08.2023)
В дрифт-шоу примут участие более 60 тюнингованных автомобилей и мотоциклов.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
Завтра в городе Гулистане Сырдарьинской области пройдет большой праздник для автолюбителей — "Drift show caravan", сообщает областная администрация
.
В фестивале примут участие более 60 тюнингованных авто и мотоциклов.
Место проведения шоу — торговый комплекс "Хумо".