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В Ташкентской области проходит авиашоу — видео
В Ташкентской области проходит авиашоу — видео
Завтра в Узбекистане отметят День Воздушного флота. На полигоне "Чирчик" проходит авиашоу, посвященное этому празднику
2023-08-19T11:20+0500
2023-08-19T11:20+0500
2023-08-19T11:25+0500
узбекистан
полигон "чирчик"
авиашоу
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Ташкентской области, на полигоне "Чирчик" проходит авиашоу, посвященное предстоящему Дню Воздушного флота, сообщает Минобороны.Этот праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье августа. В небе над Чирчиком также можно было увидеть надпись UZAIRFORCE. Для это использовался вертолет Н-215 "Супер Пума".
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узбекистан полигон чирчик день воздушного флота авиашоу ташкентская область
узбекистан полигон чирчик день воздушного флота авиашоу ташкентская область
В Ташкентской области проходит авиашоу — видео
11:20 19.08.2023 (обновлено: 11:25 19.08.2023)
Завтра в Узбекистане отметят День Воздушного флота. В Ташкентской области проходит авиашоу, посвященное этому празднику.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
В Ташкентской области, на полигоне "Чирчик" проходит авиашоу, посвященное предстоящему Дню Воздушного флота, сообщает Минобороны
.
Этот праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье августа.
"Здесь можно наблюдать полеты боевой авиационной техники и различных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.
В небе над Чирчиком также можно было увидеть надпись UZAIRFORCE. Для это использовался вертолет Н-215 "Супер Пума".