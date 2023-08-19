https://uz.sputniknews.ru/20230819/tashkentskaya-oblast-aviashou-video-38014651.html

В Ташкентской области проходит авиашоу — видео

В Ташкентской области проходит авиашоу — видео

Завтра в Узбекистане отметят День Воздушного флота. На полигоне "Чирчик" проходит авиашоу, посвященное этому празднику

2023-08-19T11:20+0500

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узбекистан

полигон "чирчик"

авиашоу

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Ташкентской области, на полигоне "Чирчик" проходит авиашоу, посвященное предстоящему Дню Воздушного флота, сообщает Минобороны.Этот праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье августа. В небе над Чирчиком также можно было увидеть надпись UZAIRFORCE. Для это использовался вертолет Н-215 "Супер Пума".

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