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https://uz.sputniknews.ru/20230819/uzbekistan-indiya-unikalnaya-xirurgicheskaya-operatsiya-38014366.html
В Узбекистане впервые проведут уникальную хирургическую операцию
В Узбекистане впервые проведут уникальную хирургическую операцию
Уникальную двустороннюю операцию по замене тазобедренного сустава проведут индийские медики
2023-08-19T13:48+0500
2023-08-19T13:48+0500
узбекистан
индия
операция
больница
хирургия
врач
врачи
тазобедренный сустав
ташкент
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Узбекистане проведут первую в истории двустороннюю операцию по замене тазобедренного сустава, сообщает ИА "Дунё".В программу лагеря включен широкий спектр операций, проводимых девятью высококвалифицированными хирургами, под руководством специалиста из Индии.В общей сложности запланировано более 30 операций, из которых 28 — ортопедические. К их проведению готовились в течение 7-8 месяцев.Больницу оснастили современным оборудованием, включая освещение операционных залов, системы стерилизации, имплантатов, критически важные медикаменты.Как отмечают в сообщении, компания "Aakash Healthcare" планирует создать в Ташкенте современный медицинский городок.
узбекистан
индия
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узбекистан индия уникальная операция замена тазобедренный сустав хирург специализированная больница aakash healthcare новаторский хирургический лагерь операции больница
узбекистан индия уникальная операция замена тазобедренный сустав хирург специализированная больница aakash healthcare новаторский хирургический лагерь операции больница

В Узбекистане впервые проведут уникальную хирургическую операцию

13:48 19.08.2023
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХирурги во время операции. Архивное фото
Хирурги во время операции. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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Уникальную двустороннюю операцию по замене тазобедренного сустава проведут индийские медики.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Узбекистане проведут первую в истории двустороннюю операцию по замене тазобедренного сустава, сообщает ИА "Дунё".
"В эти дни группа хирургов специализированной больницы "Aakash Healthcare" (Индия) проводит новаторский хирургический лагерь в своем многопрофильном филиале в Ташкенте", — говорится в сообщении.
© ИА "Дунё"В Узбекистане проведут первую в истории двустороннюю операцию по замене тазобедренного сустава с участием индийских специалистов
В Узбекистане проведут первую в истории двустороннюю операцию по замене тазобедренного сустава с участием индийских специалистов - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2023
В Узбекистане проведут первую в истории двустороннюю операцию по замене тазобедренного сустава с участием индийских специалистов
© ИА "Дунё"
В программу лагеря включен широкий спектр операций, проводимых девятью высококвалифицированными хирургами, под руководством специалиста из Индии.
В общей сложности запланировано более 30 операций, из которых 28 — ортопедические. К их проведению готовились в течение 7-8 месяцев.
"Масштаб этих хирургических процедур требует тщательного планирования и последовательной приверженности качественному уходу за пациентами, — рассказал управляющий директор "Aakash Healthcare" Аашиш Чаудхри. — С тех пор, как мы начали свою деятельность в Узбекистане в ноябре прошлого года, мы усердно работаем над улучшением нашей операционной инфраструктуры".
Больницу оснастили современным оборудованием, включая освещение операционных залов, системы стерилизации, имплантатов, критически важные медикаменты.
Как отмечают в сообщении, компания "Aakash Healthcare" планирует создать в Ташкенте современный медицинский городок.

"...в его рамках будет возведена современная больница с новейшей инфраструктурой, медицинским оборудованием, квалифицированными врачами и средним медицинским персоналом, а также создано учебное заведение по подготовке медицинских сестер", — уточняют в сообщении.

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