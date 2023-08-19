https://uz.sputniknews.ru/20230819/uzbekistan-indiya-unikalnaya-xirurgicheskaya-operatsiya-38014366.html

В Узбекистане впервые проведут уникальную хирургическую операцию

В Узбекистане впервые проведут уникальную хирургическую операцию

Уникальную двустороннюю операцию по замене тазобедренного сустава проведут индийские медики

2023-08-19T13:48+0500

2023-08-19T13:48+0500

2023-08-19T13:48+0500

узбекистан

индия

операция

больница

хирургия

врач

врачи

тазобедренный сустав

ташкент

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Узбекистане проведут первую в истории двустороннюю операцию по замене тазобедренного сустава, сообщает ИА "Дунё".В программу лагеря включен широкий спектр операций, проводимых девятью высококвалифицированными хирургами, под руководством специалиста из Индии.В общей сложности запланировано более 30 операций, из которых 28 — ортопедические. К их проведению готовились в течение 7-8 месяцев.Больницу оснастили современным оборудованием, включая освещение операционных залов, системы стерилизации, имплантатов, критически важные медикаменты.Как отмечают в сообщении, компания "Aakash Healthcare" планирует создать в Ташкенте современный медицинский городок.

узбекистан

индия

ташкент

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