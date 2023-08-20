https://uz.sputniknews.ru/20230820/30985079.html

Что происходит с организмом, когда вы едите сливочное масло

Что происходит с организмом, когда вы едите сливочное масло

Сможет ли продукт защитить иммунную систему и как это отразится на вашем здоровье и внешнем виде - попробовал разобраться Sputnik.

2023-08-20T22:06+0500

2023-08-20T22:06+0500

2023-08-20T22:26+0500

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В последнее время сливочное масло вошло в список запрещенных продуктов всех тех, кто следит за правильным питанием и своей фигурой. Этому вторят некоторые врачи, настаивающие на высоком содержании холестерина в продукте и диетологи, которые подмечают его высокую калорийность. Но так ли опасно масло на самом деле? Сможет ли оно благоприятно повлиять на здоровье организма и укрепить хрупкий иммунитет? Все ответы – в специальной рубрике Sputnik Беларусь.Сливочное масло со знаком плюсМасло славится своей питательностью и удивительной усвояемостью, которые зарядят вас энергией на целый день. Этот продукт особенно полезен тем, кто занимается физическим трудом: он поставляет в организм вещества, способствующие обновлению клеток внутренних органов.В сливочном лакомстве содержится огромное количество витаминов и полезных минералов: витамин Е, необходимый для здоровья кожи и мышц, а также витамины A и D – для здоровья глаз, слизистых, зубов и костей. Интересно, что такое количество витамина А не содержится ни в одном продукте, кроме сливочного масла. А это очень важно, ведь от него зависит эффективность работы иммунитета.Помимо всего прочего, в масле содержится аскорбиновая кислота, кальций и фосфолипиды, формирующие новые клетки. А если кто-то страдает от болезней желудочно-кишечного тракта, то небольшой кусочек масла ежедневно облегчит страдания – улучшит пищеварение и залечит небольшие язвочки. Также масло полезно для репродуктивной функции женщин, а также применяется в народной медицине при лечении горла.Да, можно сказать, что иногда масло выступает как домашний доктор, но его никак нельзя назвать панацеей от всех заболеваний. И важно помнить, что рекомендуемая норма масла в сутки колеблется от 10-30 граммов.Сливочное масло со знаком минусМногие диетологи продолжают настаивать на том, что масло - это не только польза, но и вред. И все это связано не просто с повышенной калорийностью и набором лишних килограммов. Все дело в коварном холестерине, который может отложиться на стенках кровеносных сосудов, образовать бляшки и привести к атеросклерозу и другим болезням. И тогда альтернативой маслу диетологи рекомендуют жиры растительного происхождения – оливковое, кукурузное и льняное.Также стоит знать, что продукт противопоказан людям, страдающим диабетом и тем, у кого наблюдаются обострения панкреатита.

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