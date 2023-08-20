Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230820/dva-ukrainskix-drona-sbila-pvo-nad-belgorodskoy-oblastyu--mo-rf-38037200.html
Два украинских дрона сбила ПВО над Белгородской областью — МО РФ
Два украинских дрона сбила ПВО над Белгородской областью — МО РФ
Пострадавших и разрушений нет, сообщили в министерстве обороны.
2023-08-20T17:18+0500
2023-08-20T17:18+0500
россия
министерство обороны россии
пво
дрон
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/06/32675125_0:0:3602:2026_1920x0_80_0_0_1f63c744dd08f1fd2b927328ef60465c.jpg
ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Над Белгородской областью российская система ПВО сбила два украинских беспилотных летательных апарата (БПЛА), пострадавших и разрушений нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Там уточнили, что "пострадавших и разрушений нет".
россия
белгородская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/06/32675125_642:0:3373:2048_1920x0_80_0_0_ab11d93afd2f733a49268c5c2264ea2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия украина теракт бпла дроны белгородская область министерство обороны
россия украина теракт бпла дроны белгородская область министерство обороны

Два украинских дрона сбила ПВО над Белгородской областью — МО РФ

17:18 20.08.2023
© Sputnik / Иван Родионов / Перейти в фотобанкЗапуск беспилотников ВС РФ на Николаево-Криворожском направлении
Запуск беспилотников ВС РФ на Николаево-Криворожском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2023
© Sputnik / Иван Родионов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Пострадавших и разрушений нет, сообщили в министерстве обороны.
ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Над Белгородской областью российская система ПВО сбила два украинских беспилотных летательных апарата (БПЛА), пострадавших и разрушений нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
"20 августа около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в Минобороны.
Там уточнили, что "пострадавших и разрушений нет".
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0