https://uz.sputniknews.ru/20230820/dva-ukrainskix-drona-sbila-pvo-nad-belgorodskoy-oblastyu--mo-rf-38037200.html

Два украинских дрона сбила ПВО над Белгородской областью — МО РФ

Два украинских дрона сбила ПВО над Белгородской областью — МО РФ

Пострадавших и разрушений нет, сообщили в министерстве обороны.

2023-08-20T17:18+0500

2023-08-20T17:18+0500

2023-08-20T17:18+0500

россия

министерство обороны россии

пво

дрон

белгородская область

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ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Над Белгородской областью российская система ПВО сбила два украинских беспилотных летательных апарата (БПЛА), пострадавших и разрушений нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Там уточнили, что "пострадавших и разрушений нет".

россия

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