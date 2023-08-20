https://uz.sputniknews.ru/20230820/dva-ukrainskix-drona-sbila-pvo-nad-belgorodskoy-oblastyu--mo-rf-38037200.html
Два украинских дрона сбила ПВО над Белгородской областью — МО РФ
Два украинских дрона сбила ПВО над Белгородской областью — МО РФ
Пострадавших и разрушений нет, сообщили в министерстве обороны.
2023-08-20T17:18+0500
2023-08-20T17:18+0500
2023-08-20T17:18+0500
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министерство обороны россии
пво
дрон
белгородская область
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ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Над Белгородской областью российская система ПВО сбила два украинских беспилотных летательных апарата (БПЛА), пострадавших и разрушений нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Там уточнили, что "пострадавших и разрушений нет".
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россия украина теракт бпла дроны белгородская область министерство обороны
россия украина теракт бпла дроны белгородская область министерство обороны
Два украинских дрона сбила ПВО над Белгородской областью — МО РФ
Пострадавших и разрушений нет, сообщили в министерстве обороны.
ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Над Белгородской областью российская система ПВО сбила два украинских беспилотных летательных апарата (БПЛА), пострадавших и разрушений нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
"20 августа около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в Минобороны.
Там уточнили, что "пострадавших и разрушений нет".