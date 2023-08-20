https://uz.sputniknews.ru/20230820/forum-armiya-2023-posetiteli-38038251.html

Форум "Армия-2023" посетило более 1 млн человек — МО РФ

Форум "Армия-2023" посетило более 1 млн человек — МО РФ

Участие в масштабном мероприятии приняли представители 83 иностранных государств.

2023-08-20T20:07+0500

2023-08-20T20:07+0500

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россия

армия

форум

министерство обороны россии

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ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Масштабный военно-технический форум "Армия-2023" в подмосковном парке "Патриот" посетили более миллиона человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Помимо Конгрессно-выставочного центра "Патриот" в работе форума были задействованы объекты Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации, полигоне Алабино и аэродром Кубинка. По данным министерства, в этом году в форуме приняло участие вдвое больше зарубежных компаний, чем в прошлом. Национальные экспозиции представили шесть государств - Белоруссия, Вьетнам, Индия, Иран, Китай, Пакистан.

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