https://uz.sputniknews.ru/20230820/forum-armiya-2023-posetiteli-38038251.html
Форум "Армия-2023" посетило более 1 млн человек — МО РФ
Форум "Армия-2023" посетило более 1 млн человек — МО РФ
Участие в масштабном мероприятии приняли представители 83 иностранных государств.
2023-08-20T20:07+0500
2023-08-20T20:07+0500
2023-08-20T20:24+0500
россия
армия
форум
министерство обороны россии
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ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Масштабный военно-технический форум "Армия-2023" в подмосковном парке "Патриот" посетили более миллиона человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Помимо Конгрессно-выставочного центра "Патриот" в работе форума были задействованы объекты Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации, полигоне Алабино и аэродром Кубинка. По данным министерства, в этом году в форуме приняло участие вдвое больше зарубежных компаний, чем в прошлом. Национальные экспозиции представили шесть государств - Белоруссия, Вьетнам, Индия, Иран, Китай, Пакистан.
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россия армия-2023 форум количество посетителей представителей иностранных государств
россия армия-2023 форум количество посетителей представителей иностранных государств
Форум "Армия-2023" посетило более 1 млн человек — МО РФ
20:07 20.08.2023 (обновлено: 20:24 20.08.2023)
Участие в масштабном мероприятии приняли представители 83 иностранных государств.
ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Масштабный военно-технический форум "Армия-2023" в подмосковном парке "Патриот" посетили более миллиона человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Международный военно-технический форум "Армия-2023" завершил свою работу в Подмосковье. За семь дней работы форума его мероприятия посетили 1 миллион 93 тысячи 285 человек", - говорится в сообщении.
Помимо Конгрессно-выставочного центра "Патриот" в работе форума были задействованы объекты Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации, полигоне Алабино и аэродром Кубинка.
"Участие в форуме принимали делегации оборонных ведомств 83 иностранных государств. За время работы форума организованы и проведены 29 двусторонних встреч", - добавили в министерстве.
По данным министерства, в этом году в форуме приняло участие вдвое больше зарубежных компаний, чем в прошлом. Национальные экспозиции представили шесть государств - Белоруссия, Вьетнам, Индия, Иран, Китай, Пакистан.