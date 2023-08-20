https://uz.sputniknews.ru/20230820/istoriya-vypusknika-nitu-misis-38038567.html

"Хочу развивать металлургию Узбекистана" — история выпускника российского вуза

"Хочу развивать металлургию Узбекистана" — история выпускника российского вуза

Бахром Муминжанов окончил алмалыкский филиал НИТУ МИСИС и сейчас работает над проектом, который позволит обеспечить Узбекистан собственным качественным сырьем.

2023-08-20T21:14+0500

2023-08-20T21:14+0500

2023-08-20T21:14+0500

видео

узбекистан

общество

выпускник

промышленность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/14/38038391_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4f3e96218fab2518d6b937f1cee4fbdd.jpg

Бахром Муминжанов — выпускник алмалыкского филиала российского НИТУ МИСИС.Он окончил вуз в 2022 году и сегодня работает техником-технологом в одной из крупнейших компаний в сфере нефтегазового, промышленного и гражданского строительства в Узбекистане.Это позволит обеспечить металлургические предприятия Узбекистана качественным сырьем и стальной продукцией и уменьшить их зависимость от импорта.Речь идет о строительстве масштабного горно-металлургического комплекса в Каракалпакстане на месторождении "Тебинбулак". Здесь будут добывать 33 млн тонн руды в год и получать из нее 1,5 млн тонн железа.Бахром всегда хотел работать в технической сфере. Поэтому сразу решил, что будет поступать в РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина в Ташкенте. К сожалению, все три попытки поступить оказались безуспешными. Однако молодой человек решил попробовать свои силы в открывшемся НИТУ МИСИС в Алмалыке. Здесь удача была на его стороне — он поступил на бюджет по направлению "металлургия".Подробнее об истории успеха молодого человека смотрите в нашем сюжете.Напомним, в Узбекистане работают 14 филиалов российских вузов. Филиал НИТУ МИСИС в Алмалыке открылся в 2018 году. Всего там обучается 730 студентов по направлениям "Горное дело", "Металлургия" и "Автоматизация технических процессов производств". Филиал также ведет научные исследования, в частности, реализует проекты по разработке технологий повышения эффективности дробления горных пород и взрывных работ на карьерах АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" и в рамках инновационных грантов.Узбекистанцы также могут поступать в высшие учебные заведения в России, в том числе по квотам, которые выделяют для граждан республики. В этом году их количество достигло 800.Собеседование проводят сотрудники посольства и представительства Россотрудничества в Узбекистане, представители заинтересованных министерств и ведомств двух стран, а также российских вузов.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео узбекистан филиал ниту мисис промышленность металлургия выпускник история успеха проект месторождение