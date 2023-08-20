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"Хочу развивать металлургию Узбекистана" — история выпускника российского вуза
"Хочу развивать металлургию Узбекистана" — история выпускника российского вуза
Бахром Муминжанов окончил алмалыкский филиал НИТУ МИСИС и сейчас работает над проектом, который позволит обеспечить Узбекистан собственным качественным сырьем.
2023-08-20T21:14+0500
2023-08-20T21:14+0500
2023-08-20T21:14+0500
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промышленность
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Бахром Муминжанов — выпускник алмалыкского филиала российского НИТУ МИСИС.Он окончил вуз в 2022 году и сегодня работает техником-технологом в одной из крупнейших компаний в сфере нефтегазового, промышленного и гражданского строительства в Узбекистане.Это позволит обеспечить металлургические предприятия Узбекистана качественным сырьем и стальной продукцией и уменьшить их зависимость от импорта.Речь идет о строительстве масштабного горно-металлургического комплекса в Каракалпакстане на месторождении "Тебинбулак". Здесь будут добывать 33 млн тонн руды в год и получать из нее 1,5 млн тонн железа.Бахром всегда хотел работать в технической сфере. Поэтому сразу решил, что будет поступать в РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина в Ташкенте. К сожалению, все три попытки поступить оказались безуспешными. Однако молодой человек решил попробовать свои силы в открывшемся НИТУ МИСИС в Алмалыке. Здесь удача была на его стороне — он поступил на бюджет по направлению "металлургия".Подробнее об истории успеха молодого человека смотрите в нашем сюжете.Напомним, в Узбекистане работают 14 филиалов российских вузов. Филиал НИТУ МИСИС в Алмалыке открылся в 2018 году. Всего там обучается 730 студентов по направлениям "Горное дело", "Металлургия" и "Автоматизация технических процессов производств". Филиал также ведет научные исследования, в частности, реализует проекты по разработке технологий повышения эффективности дробления горных пород и взрывных работ на карьерах АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" и в рамках инновационных грантов.Узбекистанцы также могут поступать в высшие учебные заведения в России, в том числе по квотам, которые выделяют для граждан республики. В этом году их количество достигло 800.Собеседование проводят сотрудники посольства и представительства Россотрудничества в Узбекистане, представители заинтересованных министерств и ведомств двух стран, а также российских вузов.
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видео узбекистан филиал ниту мисис промышленность металлургия выпускник история успеха проект месторождение
видео узбекистан филиал ниту мисис промышленность металлургия выпускник история успеха проект месторождение
"Хочу развивать металлургию Узбекистана" — история выпускника российского вуза
Бахром Муминжанов окончил алмалыкский филиал НИТУ МИСИС и сейчас работает над проектом, который позволит обеспечить Узбекистан собственным качественным сырьем и стальной продукцией. Удивительную историю упорства и любви к своей стране смотрите в нашем сюжете.
Бахром Муминжанов — выпускник алмалыкского филиала российского НИТУ МИСИС.
Он окончил вуз в 2022 году и сегодня работает техником-технологом в одной из крупнейших компаний в сфере нефтегазового, промышленного и гражданского строительства в Узбекистане.
"На данный момент мы работаем над проектом, который позволит развить металлургическую отрасль в Узбекистане. Он подразумевает полный цикл производства — от добычи руды до стальной продукции. Такого в Узбекистане пока нет", — рассказал молодой специалист.
Это позволит обеспечить металлургические предприятия Узбекистана качественным сырьем и стальной продукцией и уменьшить их зависимость от импорта.
Речь идет о строительстве масштабного горно-металлургического комплекса в Каракалпакстане на месторождении "Тебинбулак". Здесь будут добывать 33 млн тонн руды в год и получать из нее 1,5 млн тонн железа.
Бахром всегда хотел работать в технической сфере. Поэтому сразу решил, что будет поступать в РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина в Ташкенте. К сожалению, все три попытки поступить оказались безуспешными. Однако молодой человек решил попробовать свои силы в открывшемся НИТУ МИСИС в Алмалыке. Здесь удача была на его стороне — он поступил на бюджет по направлению "металлургия".
"Я бы хотел поехать за границу, чтобы получить больше опыта по своей специальности. Затем вернуться и помочь в развитии одной из важнейших отраслей экономики Узбекистана", — рассказал Бахром.
Подробнее об истории успеха молодого человека смотрите в нашем сюжете.
Напомним, в Узбекистане работают 14 филиалов российских вузов. Филиал НИТУ МИСИС в Алмалыке открылся в 2018 году. Всего там обучается 730 студентов по направлениям "Горное дело", "Металлургия" и "Автоматизация технических процессов производств". Филиал также ведет научные исследования, в частности, реализует проекты по разработке технологий повышения эффективности дробления горных пород и взрывных работ на карьерах АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" и в рамках инновационных грантов.
Узбекистанцы также могут поступать в высшие учебные заведения в России, в том числе по квотам, которые выделяют для граждан республики. В этом году их количество достигло 800.
Собеседование проводят сотрудники посольства и представительства Россотрудничества в Узбекистане, представители заинтересованных министерств и ведомств двух стран, а также российских вузов.