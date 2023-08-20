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"Луна-25" могла разбиться о поверхность спутника Земли
"Луна-25" могла разбиться о поверхность спутника Земли
Автоматическая станция не выходит на связь, по предварительным данным, она могла столкнуться с поверхностью Луны и разбилась, сообщили в "Роскосмосе".
2023-08-20T14:29+0500
2023-08-20T14:29+0500
2023-08-20T14:29+0500
"луна-25"
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ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Связь с автоматической станцией "Луна-25" утеряна. По предварительным данным, станция перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной, сообщает пресс-служба "Роскосмоса". Накануне станция должна была выпустить импульс и перейти на предпосадочную орбиту. Однако, в 14.57 по московскому времени связь со станцией прервалась. Причины исчезновения станции будет расследовать специальная межведомственная комиссия, сообщили в пресс-службе.Напомним, ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 по московскому времени 11 августа. Ожидалось, что 21 августа станция произведет посадку на поверхности спутника Земли. Главная цель — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.В среду, 16 августа, "Луна-25" вышла на окололунную орбиту и прислала первые снимки поверхности.
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россия космос роскосмос луна-25 разбилась могла разбиться связь утеряна прекратила существование
россия космос роскосмос луна-25 разбилась могла разбиться связь утеряна прекратила существование
"Луна-25" могла разбиться о поверхность спутника Земли
Автоматическая станция не выходит на связь, по предварительным данным, она могла столкнуться с поверхностью Луны и разбилась, сообщили в "Роскосмосе".
ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik.
Связь с автоматической станцией "Луна-25" утеряна. По предварительным данным, станция перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной, сообщает
пресс-служба "Роскосмоса".
Накануне станция должна была выпустить импульс и перейти на предпосадочную орбиту. Однако, в 14.57 по московскому времени связь со станцией прервалась.
"По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, КА "Луна-25" перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны", - говорится в сообщении.
Причины исчезновения станции будет расследовать специальная межведомственная комиссия, сообщили в пресс-службе.
Напомним, ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 по московскому времени 11 августа. Ожидалось, что 21 августа станция произведет посадку на поверхности спутника Земли. Главная цель — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
В среду, 16 августа, "Луна-25" вышла на окололунную орбиту и прислала первые снимки поверхности.