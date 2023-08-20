https://uz.sputniknews.ru/20230820/luna-25-mogla-razbitsya-o-poverxnost-38032483.html

"Луна-25" могла разбиться о поверхность спутника Земли

"Луна-25" могла разбиться о поверхность спутника Земли

Автоматическая станция не выходит на связь, по предварительным данным, она могла столкнуться с поверхностью Луны и разбилась, сообщили в "Роскосмосе".

2023-08-20T14:29+0500

2023-08-20T14:29+0500

2023-08-20T14:29+0500

"луна-25"

россия

роскосмос

космос

происшествия

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ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Связь с автоматической станцией "Луна-25" утеряна. По предварительным данным, станция перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной, сообщает пресс-служба "Роскосмоса". Накануне станция должна была выпустить импульс и перейти на предпосадочную орбиту. Однако, в 14.57 по московскому времени связь со станцией прервалась. Причины исчезновения станции будет расследовать специальная межведомственная комиссия, сообщили в пресс-службе.Напомним, ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 по московскому времени 11 августа. Ожидалось, что 21 августа станция произведет посадку на поверхности спутника Земли. Главная цель — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.В среду, 16 августа, "Луна-25" вышла на окололунную орбиту и прислала первые снимки поверхности.

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