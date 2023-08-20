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https://uz.sputniknews.ru/20230820/pakistan-bomby-jertvy-38031488.html
В Пакистане взорвались две бомбы, есть жертвы — СМИ
В Пакистане взорвались две бомбы, есть жертвы — СМИ
По данным полиции, не менее 11 человек погибло и двое получили ранения в результате взрывов.
2023-08-20T11:34+0500
2023-08-20T11:34+0500
в мире
пакистан
взрыв
теракт
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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. В результате взрывов в Пакистане на границе с Афганистаном погибло не менее 11 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Dawn. По данным полиции, как минимум 11 человек погибли и двое получили ранения в округе Северный Вазиристан в результате подрыва частного автомобиля на мине. Инцидент произошел в субботу вечером, пострадавшие и тела погибших были доставлены в больницу. Издание отмечает, что похожий инцидент произошел в округе Южный Вазиристан, там взрывное устройство сработало рядом с автомобилем, в котором находилось 16 человек, о погибших и раненых не сообщается.
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пакистан вазиристан граница афганистана взрыв бомбы мины пострадавшие теракт
пакистан вазиристан граница афганистана взрыв бомбы мины пострадавшие теракт

В Пакистане взорвались две бомбы, есть жертвы — СМИ

11:34 20.08.2023
© Sputnik / СтрингерФлаг Пакистана
Флаг Пакистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2023
© Sputnik / Стрингер
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По данным полиции, не менее 11 человек погибло и двое получили ранения в результате взрывов.
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. В результате взрывов в Пакистане на границе с Афганистаном погибло не менее 11 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Dawn.
По данным полиции, как минимум 11 человек погибли и двое получили ранения в округе Северный Вазиристан в результате подрыва частного автомобиля на мине. Инцидент произошел в субботу вечером, пострадавшие и тела погибших были доставлены в больницу.
Издание отмечает, что похожий инцидент произошел в округе Южный Вазиристан, там взрывное устройство сработало рядом с автомобилем, в котором находилось 16 человек, о погибших и раненых не сообщается.
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