https://uz.sputniknews.ru/20230820/pakistan-bomby-jertvy-38031488.html

В Пакистане взорвались две бомбы, есть жертвы — СМИ

В Пакистане взорвались две бомбы, есть жертвы — СМИ

По данным полиции, не менее 11 человек погибло и двое получили ранения в результате взрывов.

2023-08-20T11:34+0500

2023-08-20T11:34+0500

2023-08-20T11:34+0500

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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. В результате взрывов в Пакистане на границе с Афганистаном погибло не менее 11 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Dawn. По данным полиции, как минимум 11 человек погибли и двое получили ранения в округе Северный Вазиристан в результате подрыва частного автомобиля на мине. Инцидент произошел в субботу вечером, пострадавшие и тела погибших были доставлены в больницу. Издание отмечает, что похожий инцидент произошел в округе Южный Вазиристан, там взрывное устройство сработало рядом с автомобилем, в котором находилось 16 человек, о погибших и раненых не сообщается.

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