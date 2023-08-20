https://uz.sputniknews.ru/20230820/prognoz-pogoda-tashkent-20-avgusta-38021234.html

Снова жарко — прогноз погоды в Ташкенте на 20 августа

Снова жарко — прогноз погоды в Ташкенте на 20 августа

Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в воскресенье

2023-08-20T05:12+0500

2023-08-20T05:12+0500

2023-08-20T05:12+0500

узбекистан

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прогноз погоды

прогноз погоды в ташкенте

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Сегодня в Ташкенте будет небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с к вечеру возможно усиление до 10-12 м/с.Температура воздуха днем — 36-38 градусов тепла.

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