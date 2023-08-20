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https://uz.sputniknews.ru/20230820/prognoz-pogoda-tashkent-20-avgusta-38021234.html
Снова жарко — прогноз погоды в Ташкенте на 20 августа
Снова жарко — прогноз погоды в Ташкенте на 20 августа
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в воскресенье
2023-08-20T05:12+0500
2023-08-20T05:12+0500
узбекистан
ташкент
погода
погода в ташкенте
прогноз
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прогноз погоды в ташкенте
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Сегодня в Ташкенте будет небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с к вечеру возможно усиление до 10-12 м/с.Температура воздуха днем — 36-38 градусов тепла.
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узбекистан ташкент погода прогноз погоды воскресенье 20 августа узгидромет ветер температура днем
узбекистан ташкент погода прогноз погоды воскресенье 20 августа узгидромет ветер температура днем

Снова жарко — прогноз погоды в Ташкенте на 20 августа

05:12 20.08.2023
© Sputnik / Актан ТемиркановСтела "Я люблю Ташкент".
Стела Я люблю Ташкент. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2023
© Sputnik / Актан Темирканов
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Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в воскресенье.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Сегодня в Ташкенте будет небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с к вечеру возможно усиление до 10-12 м/с.
Температура воздуха днем — 36-38 градусов тепла.
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