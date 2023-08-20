Где прольется дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 21 августа
19:14 20.08.2023 (обновлено: 19:24 20.08.2023)
© Sputnik / Abdubakir YunusovНеобычайно красивый закат в Ташкенте
© Sputnik / Abdubakir Yunusov
На всей территории республики ожидается усиление ветра и пыльный поземок, предупреждает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. В понедельник на большей части территории республики без осадков, лишь в Каракалпакстане, Хорезмской области и по пустынным районам Навоийской области местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.
По всей территории страны возможно усиление ветра до 13-18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область - ночью 19-24, днем 30-35 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области - ночью 20-25, по пустынной зоне местами до 27, днем 34-39 градусов тепла;
Ташкентская Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области - ночью 17-22, днем 34-39 градусов тепла.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области - ночью 20-25, днем 35-40 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области - ночью 15-20, днем 32-37 градусов тепла.
горные районы - ночью 12-17, днем 24-29 градусов тепла.