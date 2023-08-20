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Где прольется дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 21 августа

Где прольется дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 21 августа

На всей территории республики ожидается усиление ветра и пыльный поземок, предупреждает Узгидромет.

2023-08-20T19:14+0500

2023-08-20T19:14+0500

2023-08-20T19:24+0500

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узгидромет

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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. В понедельник на большей части территории республики без осадков, лишь в Каракалпакстане, Хорезмской области и по пустынным районам Навоийской области местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.По всей территории страны возможно усиление ветра до 13-18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.Температура воздуха:

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