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Где прольется дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 21 августа
Где прольется дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 21 августа
На всей территории республики ожидается усиление ветра и пыльный поземок, предупреждает Узгидромет.
2023-08-20T19:14+0500
2023-08-20T19:24+0500
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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. В понедельник на большей части территории республики без осадков, лишь в Каракалпакстане, Хорезмской области и по пустынным районам Навоийской области местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.По всей территории страны возможно усиление ветра до 13-18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.Температура воздуха:
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узбекистан общество узгидромет погода прогноз погода 21 августа понедельник дождь гроза без осадков усиление ветра пыльный поземок температура воздуха какой будет погода прогноз погоды синоптики будет ли дождь
узбекистан общество узгидромет погода прогноз погода 21 августа понедельник дождь гроза без осадков усиление ветра пыльный поземок температура воздуха какой будет погода прогноз погоды синоптики будет ли дождь

Где прольется дождь: прогноз погоды в Узбекистане на 21 августа

19:14 20.08.2023 (обновлено: 19:24 20.08.2023)
© Sputnik / Abdubakir YunusovНеобычайно красивый закат в Ташкенте
Необычайно красивый закат в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2023
© Sputnik / Abdubakir Yunusov
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На всей территории республики ожидается усиление ветра и пыльный поземок, предупреждает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. В понедельник на большей части территории республики без осадков, лишь в Каракалпакстане, Хорезмской области и по пустынным районам Навоийской области местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.
По всей территории страны возможно усиление ветра до 13-18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область - ночью 19-24, днем 30-35 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области - ночью 20-25, по пустынной зоне местами до 27, днем 34-39 градусов тепла;
Ташкентская Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области - ночью 17-22, днем 34-39 градусов тепла.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области - ночью 20-25, днем 35-40 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области - ночью 15-20, днем 32-37 градусов тепла.
горные районы - ночью 12-17, днем 24-29 градусов тепла.
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