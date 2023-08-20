https://uz.sputniknews.ru/20230820/tashoblast-xischeniya-elektrichestva-38037785.html

В Ташобласти с начала года выявили хищений электричества на 66,6 млрд сумов

В Ташобласти с начала года выявили хищений электричества на 66,6 млрд сумов

Прокуратура и правоохранительные органы возбудили более 1,2 административных и 39 уголовных дел, связанных с электричеством.

2023-08-20T18:01+0500

2023-08-20T18:01+0500

2023-08-20T18:01+0500

узбекистан

общество

электричество

энергетика

правонарушение

ущерб

генеральная прокуратура узбекистана

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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Прокуратура Ташкентской области с начала года выявила 1 341 случай незаконного использования электроэнергии, ущерб составил 66,6 млрд сумов, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.Всего прокуратура и правоохранительные органы возбудили 1232 административных, и 39 уголовных дел по таким правонарушениям и взыскали ущерб на сумму 55,8 млрд сумов.Госорганам также удалось снизить дебиторскую задолженность за электричеству на 206,1 млрд сумов по сравнению с прошлым годом. В суд подано 376 заявлений на общую сумму 123,4 млрд сумов, сообщили в пресс-службе.

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