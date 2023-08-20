https://uz.sputniknews.ru/20230820/tashoblast-xischeniya-elektrichestva-38037785.html
В Ташобласти с начала года выявили хищений электричества на 66,6 млрд сумов
В Ташобласти с начала года выявили хищений электричества на 66,6 млрд сумов
Прокуратура и правоохранительные органы возбудили более 1,2 административных и 39 уголовных дел, связанных с электричеством.
2023-08-20T18:01+0500
2023-08-20T18:01+0500
2023-08-20T18:01+0500
узбекистан
общество
электричество
энергетика
правонарушение
ущерб
генеральная прокуратура узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/01/23708350_0:150:3109:1898_1920x0_80_0_0_494bade0bc8dc886d4a6394f82aa32fb.jpg
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Прокуратура Ташкентской области с начала года выявила 1 341 случай незаконного использования электроэнергии, ущерб составил 66,6 млрд сумов, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.Всего прокуратура и правоохранительные органы возбудили 1232 административных, и 39 уголовных дел по таким правонарушениям и взыскали ущерб на сумму 55,8 млрд сумов.Госорганам также удалось снизить дебиторскую задолженность за электричеству на 206,1 млрд сумов по сравнению с прошлым годом. В суд подано 376 заявлений на общую сумму 123,4 млрд сумов, сообщили в пресс-службе.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/01/23708350_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_33a26fc51c0ff7e466c8c3249e463fde.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан общество прокуратура ташкентская область энергетика электричество хищения ущерб
узбекистан общество прокуратура ташкентская область энергетика электричество хищения ущерб
В Ташобласти с начала года выявили хищений электричества на 66,6 млрд сумов
Прокуратура и правоохранительные органы возбудили более 1,2 административных и 39 уголовных дел, связанных с электричеством.
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik.
Прокуратура Ташкентской области с начала года выявила 1 341 случай незаконного использования электроэнергии, ущерб составил 66,6 млрд сумов, сообщает
пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.
Всего прокуратура и правоохранительные органы возбудили 1232 административных, и 39 уголовных дел по таким правонарушениям и взыскали ущерб на сумму 55,8 млрд сумов.
Госорганам также удалось снизить дебиторскую задолженность за электричеству на 206,1 млрд сумов по сравнению с прошлым годом. В суд подано 376 заявлений на общую сумму 123,4 млрд сумов, сообщили в пресс-службе.