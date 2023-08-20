https://uz.sputniknews.ru/20230820/uzairways-reys-tashkent-blagoveschensk-38031942.html
UzAirways запустили рейс из Ташкента в Благовещенск
UzAirways запустили рейс из Ташкента в Благовещенск
Изначально рейсы будут осуществляться раз в неделю, по субботам.
2023-08-20T12:45+0500
2023-08-20T12:45+0500
2023-08-20T12:45+0500
узбекистан
общество
авиакомпания uzbekistan airways
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прямой рейс
новый рейс
ташкент
благовещенск
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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways запустила с 19 августа регулярный пассажирский рейс из Ташкента в Благовещенск, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Билеты стоят от от 4,805 млн сумов.Самолеты национального перевозчика летают также в еще один дальневосточный российский город — Владивосток дважды в неделю, по средам и воскресеньям. В настоящее время Uzbekistan Airways осуществляет рейсы более чем в 40 российских городов, включая Москву, Омск, Оренбург, Нижневартовск, Нижний Новгород и Грозный.
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узбекистан узбекистон хава йоллари uzbekistan airways авиакомпания прямые авиарейсы ташкент благовещенск россия дальний восток расписание стоимость билетов
узбекистан узбекистон хава йоллари uzbekistan airways авиакомпания прямые авиарейсы ташкент благовещенск россия дальний восток расписание стоимость билетов
UzAirways запустили рейс из Ташкента в Благовещенск
Изначально рейсы будут осуществляться раз в неделю, по субботам.
ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik.
Авиакомпания Uzbekistan Airways запустила с 19 августа регулярный пассажирский рейс из Ташкента в Благовещенск, сообщает
пресс-служба авиаперевозчика.
Сегодня, 19 августа, Uzbekistan Airways выполнила первый рейс по маршруту Ташкент –Благовещенск – Ташкент! Рейсы в дальневосточный город России будут выполняться еженедельно, по субботам, - говорится в сообщении пресс-службы.
Билеты стоят от от 4,805 млн сумов.
Самолеты национального перевозчика летают также в еще один дальневосточный российский город — Владивосток дважды в неделю, по средам и воскресеньям.
В настоящее время Uzbekistan Airways осуществляет рейсы более чем в 40 российских городов, включая Москву, Омск, Оренбург, Нижневартовск, Нижний Новгород и Грозный.