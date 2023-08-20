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https://uz.sputniknews.ru/20230820/uzairways-reys-tashkent-blagoveschensk-38031942.html
UzAirways запустили рейс из Ташкента в Благовещенск
UzAirways запустили рейс из Ташкента в Благовещенск
Изначально рейсы будут осуществляться раз в неделю, по субботам.
2023-08-20T12:45+0500
2023-08-20T12:45+0500
узбекистан
общество
авиакомпания uzbekistan airways
рейс
прямой рейс
новый рейс
ташкент
благовещенск
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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways запустила с 19 августа регулярный пассажирский рейс из Ташкента в Благовещенск, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Билеты стоят от от 4,805 млн сумов.Самолеты национального перевозчика летают также в еще один дальневосточный российский город — Владивосток дважды в неделю, по средам и воскресеньям. В настоящее время Uzbekistan Airways осуществляет рейсы более чем в 40 российских городов, включая Москву, Омск, Оренбург, Нижневартовск, Нижний Новгород и Грозный.
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узбекистан узбекистон хава йоллари uzbekistan airways авиакомпания прямые авиарейсы ташкент благовещенск россия дальний восток расписание стоимость билетов

UzAirways запустили рейс из Ташкента в Благовещенск

12:45 20.08.2023
© Uzbekistan AirwaysСамолёт Uzbekistan Airways
Самолёт Uzbekistan Airways - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2023
© Uzbekistan Airways
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Изначально рейсы будут осуществляться раз в неделю, по субботам.
ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways запустила с 19 августа регулярный пассажирский рейс из Ташкента в Благовещенск, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Сегодня, 19 августа, Uzbekistan Airways выполнила первый рейс по маршруту Ташкент –Благовещенск – Ташкент! Рейсы в дальневосточный город России будут выполняться еженедельно, по субботам, - говорится в сообщении пресс-службы.

Билеты стоят от от 4,805 млн сумов.
Самолеты национального перевозчика летают также в еще один дальневосточный российский город — Владивосток дважды в неделю, по средам и воскресеньям.
В настоящее время Uzbekistan Airways осуществляет рейсы более чем в 40 российских городов, включая Москву, Омск, Оренбург, Нижневартовск, Нижний Новгород и Грозный.
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