https://uz.sputniknews.ru/20230820/uzairways-reys-tashkent-blagoveschensk-38031942.html

UzAirways запустили рейс из Ташкента в Благовещенск

UzAirways запустили рейс из Ташкента в Благовещенск

Изначально рейсы будут осуществляться раз в неделю, по субботам.

2023-08-20T12:45+0500

2023-08-20T12:45+0500

2023-08-20T12:45+0500

узбекистан

общество

авиакомпания uzbekistan airways

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ташкент

благовещенск

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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways запустила с 19 августа регулярный пассажирский рейс из Ташкента в Благовещенск, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Билеты стоят от от 4,805 млн сумов.Самолеты национального перевозчика летают также в еще один дальневосточный российский город — Владивосток дважды в неделю, по средам и воскресеньям. В настоящее время Uzbekistan Airways осуществляет рейсы более чем в 40 российских городов, включая Москву, Омск, Оренбург, Нижневартовск, Нижний Новгород и Грозный.

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