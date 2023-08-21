https://uz.sputniknews.ru/20230821/38068552.html
Баку и Ташкент обсудили взаимодействие в сфере промпарков
Баку и Ташкент обсудили взаимодействие в сфере промпарков
Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана встретился с главой Минэкономики Азербайджана.
2023-08-21T19:47+0500
2023-08-21T19:47+0500
2023-08-21T20:01+0500
узбекистан
азербайджан
баку
сотрудничество
делегация
визит
лазиз кудратов
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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Баку и Ташкент обсудили перспективы сотрудничества в области индустриальных парков и других сферах, сообщает Sputnik Азербайджан. Делегация из Ташкента в настоящее время находится в Азербайджане. В состав делегации входят министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов, председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов, другие официальные лица и предприниматели. Узбекскую делегацию принял министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров. Делегация находится в Баку в рамках подготовки к визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и работы азербайджано-узбекского бизнес-форума. В рамках форума уже подписаны документы о сотрудничестве в области металлургии, аккредитации, энергетики и фармацевтики, сообщает агентство.Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном по итогам 2022 года составил $181,2 млн, что на 52,4% по сравнению с показателем 2021 года.
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узбекистан азербайджан баку ташкент делегация визит бизнес-форум министр экономики микаил джаббаров лазиз кудратов сотрудничество
узбекистан азербайджан баку ташкент делегация визит бизнес-форум министр экономики микаил джаббаров лазиз кудратов сотрудничество
Баку и Ташкент обсудили взаимодействие в сфере промпарков
19:47 21.08.2023 (обновлено: 20:01 21.08.2023)
Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана встретился с главой Минэкономики Азербайджана.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik.
Баку и Ташкент обсудили перспективы сотрудничества в области индустриальных парков и других сферах, сообщает Sputnik Азербайджан
.
Делегация из Ташкента в настоящее время находится в Азербайджане. В состав делегации входят министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов, председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов, другие официальные лица и предприниматели.
Узбекскую делегацию принял министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"На встрече с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым мы провели полезные переговоры о расширении экономико-торговых отношений между двумя странами, поощрении взаимных инвестиций, реализации совместных проектов, а также обсудили перспективы сотрудничества с Узбекистаном в сфере индустриальных парков", – написал Джаббаров на своей странице в социальных сетях.
Делегация находится в Баку в рамках подготовки к визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и работы азербайджано-узбекского бизнес-форума. В рамках форума уже подписаны документы о сотрудничестве в области металлургии, аккредитации, энергетики и фармацевтики, сообщает
агентство.
Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном по итогам 2022 года составил $181,2 млн, что на 52,4% по сравнению с показателем 2021 года.