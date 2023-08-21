https://uz.sputniknews.ru/20230821/38068552.html

Баку и Ташкент обсудили взаимодействие в сфере промпарков

Баку и Ташкент обсудили взаимодействие в сфере промпарков

Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана встретился с главой Минэкономики Азербайджана.

2023-08-21T19:47+0500

2023-08-21T19:47+0500

2023-08-21T20:01+0500

узбекистан

азербайджан

баку

сотрудничество

делегация

визит

лазиз кудратов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/15/38068791_0:0:993:560_1920x0_80_0_0_f6872a728570bc257e3c9759fd472198.jpg

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Баку и Ташкент обсудили перспективы сотрудничества в области индустриальных парков и других сферах, сообщает Sputnik Азербайджан. Делегация из Ташкента в настоящее время находится в Азербайджане. В состав делегации входят министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов, председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов, другие официальные лица и предприниматели. Узбекскую делегацию принял министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров. Делегация находится в Баку в рамках подготовки к визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и работы азербайджано-узбекского бизнес-форума. В рамках форума уже подписаны документы о сотрудничестве в области металлургии, аккредитации, энергетики и фармацевтики, сообщает агентство.Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном по итогам 2022 года составил $181,2 млн, что на 52,4% по сравнению с показателем 2021 года.

узбекистан

баку

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан азербайджан баку ташкент делегация визит бизнес-форум министр экономики микаил джаббаров лазиз кудратов сотрудничество