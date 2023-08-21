https://uz.sputniknews.ru/20230821/buxara-gazoxranilischye-gazli-yemkost-uvelicheniye-38061684.html
В Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище
В Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище
Емкость ПХГ "Газли" в Бухарской области возрастет до 6 млрд кубометров. Соответствующий проект реализует узбекско-российское СП.
2023-08-21T14:42+0500
2023-08-21T14:42+0500
2023-08-21T14:55+0500
узбекистан
россия
бухара
совместное предприятие
экономика
общество
газохранилище
проект
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/15/36153471_0:49:2744:1593_1920x0_80_0_0_3b1b508c464a326400fe562a903aa178.jpg
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Узбекско-российское совместное предприятие ООО Gazli Gas Storage к 2025 году увеличит емкость самого крупного в Узбекистане подземного хранилища газа (ПХГ) "Газли" в Бухарской области вдвое, сообщает телеканал "Узбекистан 24".Соответствующий проект стоимостью $850 млн реализуют в два этапа.На втором этапе вместимость газохранилища доведут до 10 млрд кубометров газа.К октябрю текущего года на газохранилище "Газли" планируют провести дополнительные геологоразведочные работы на наличие газа и нефти, а затем — доразработку месторождения и расширение ПХГ.По словам Саидазимова, на сегодняшний день специалисты уже завершили строительство дожимной компрессорной станции. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики. Также они пробурили более 70 новых скважин, теперь общее число скважин на месторождении "Газли составляет 352.Напомним, что ранее Шавкат Мирзиёев поставил задачу добыть во втором полугодии текущего года 30 млрд кубометров газа, увеличить запасы в подземных газохранилищах минимум до 3,5 млрд кубометров, произвести 41 млрд киловатт-часов электроэнергии для обеспечения стабильности энергосистемы в осенне-зимний период.Совместное предприятие Gazli Gas Storage создано в соответствии с Указом президента Узбекистана в октябре 2018 года для подготовки проекта реконструкции и эксплуатации ПХГ "Газли" в Бухарской области. Учредителями СП выступают АО "Узтрансгаз" и российское АО "Форус".
узбекистан
россия
бухара
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/15/36153471_266:10:2529:1708_1920x0_80_0_0_20bebebe67673e64b7aa0f4bcf752703.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика общество узбекистан бухара совместное предприятие газохранилище проект газ
экономика общество узбекистан бухара совместное предприятие газохранилище проект газ
В Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище
14:42 21.08.2023 (обновлено: 14:55 21.08.2023)
Емкость ПХГ "Газли" в Бухарской области возрастет до 6 млрд кубометров. Соответствующий проект реализует узбекско-российское СП.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Узбекско-российское совместное предприятие ООО Gazli Gas Storage к 2025 году увеличит емкость самого крупного в Узбекистане подземного хранилища газа (ПХГ) "Газли" в Бухарской области вдвое, сообщает телеканал "Узбекистан 24".
Соответствующий проект стоимостью $850 млн реализуют в два этапа.
"На первом этапе, период реализации которого с 2020 по 2025 год, хранилище будет расширено с существующих 3 млрд до 6 млрд кубометров природного газа", — рассказал главный инженер СП Мухаммад Саидазимов.
На втором этапе вместимость газохранилища доведут до 10 млрд кубометров газа.
К октябрю текущего года на газохранилище "Газли" планируют провести дополнительные геологоразведочные работы на наличие газа и нефти, а затем — доразработку месторождения и расширение ПХГ.
По словам Саидазимова, на сегодняшний день специалисты уже завершили строительство дожимной компрессорной станции. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики. Также они пробурили более 70 новых скважин, теперь общее число скважин на месторождении "Газли составляет 352.
Напомним, что ранее Шавкат Мирзиёев поставил задачу добыть во втором полугодии текущего года 30 млрд кубометров газа, увеличить запасы в подземных газохранилищах минимум до 3,5 млрд кубометров, произвести 41 млрд киловатт-часов электроэнергии для обеспечения стабильности энергосистемы в осенне-зимний период.
Совместное предприятие Gazli Gas Storage создано в соответствии с Указом президента Узбекистана в октябре 2018 года для подготовки проекта реконструкции и эксплуатации ПХГ "Газли" в Бухарской области. Учредителями СП выступают АО "Узтрансгаз" и российское АО "Форус".