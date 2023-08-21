https://uz.sputniknews.ru/20230821/buxara-gazoxranilischye-gazli-yemkost-uvelicheniye-38061684.html

В Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище

В Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище

Емкость ПХГ "Газли" в Бухарской области возрастет до 6 млрд кубометров. Соответствующий проект реализует узбекско-российское СП.

2023-08-21T14:42+0500

2023-08-21T14:42+0500

2023-08-21T14:55+0500

узбекистан

россия

бухара

совместное предприятие

экономика

общество

газохранилище

проект

газ

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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Узбекско-российское совместное предприятие ООО Gazli Gas Storage к 2025 году увеличит емкость самого крупного в Узбекистане подземного хранилища газа (ПХГ) "Газли" в Бухарской области вдвое, сообщает телеканал "Узбекистан 24".Соответствующий проект стоимостью $850 млн реализуют в два этапа.На втором этапе вместимость газохранилища доведут до 10 млрд кубометров газа.К октябрю текущего года на газохранилище "Газли" планируют провести дополнительные геологоразведочные работы на наличие газа и нефти, а затем — доразработку месторождения и расширение ПХГ.По словам Саидазимова, на сегодняшний день специалисты уже завершили строительство дожимной компрессорной станции. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики. Также они пробурили более 70 новых скважин, теперь общее число скважин на месторождении "Газли составляет 352.Напомним, что ранее Шавкат Мирзиёев поставил задачу добыть во втором полугодии текущего года 30 млрд кубометров газа, увеличить запасы в подземных газохранилищах минимум до 3,5 млрд кубометров, произвести 41 млрд киловатт-часов электроэнергии для обеспечения стабильности энергосистемы в осенне-зимний период.Совместное предприятие Gazli Gas Storage создано в соответствии с Указом президента Узбекистана в октябре 2018 года для подготовки проекта реконструкции и эксплуатации ПХГ "Газли" в Бухарской области. Учредителями СП выступают АО "Узтрансгаз" и российское АО "Форус".

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