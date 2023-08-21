https://uz.sputniknews.ru/20230821/chto-rossiya-poluchit-ot-voyny-nato-38066272.html
В США рассказали, что Россия получит от войны с НАТО
В США рассказали, что Россия получит от войны с НАТО
Экс-разведчик Соединенных Штатов: Конфликт НАТО с РФ докажет правоту Путина
2023-08-21T17:05+0500
2023-08-21T17:05+0500
2023-08-21T17:26+0500
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вооруженные силы сша
нато
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Североатлантический альянс в украинском вопросе попал в ситуацию, когда любое его действие доказывает правоту Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего разведчика Вооруженных сил США Тони Шаффера.По его словам, многие страны поддерживают позицию России в украинском конфликте и, как следствие, в прокси-войне с НАТО, по многим причинам. В частности, в мире альянс часто рассматривают как агрессора, развязывающего войны в разных точках планеты.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе, с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Ранее Sputnik сообщал о том, что Украина обвинила НАТО в предательстве.
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в мире россия украина москва вооруженные силы сша нато владимир путин
в мире россия украина москва вооруженные силы сша нато владимир путин
В США рассказали, что Россия получит от войны с НАТО
17:05 21.08.2023 (обновлено: 17:26 21.08.2023)
Экс-разведчик Соединенных Штатов: Конфликт НАТО с РФ докажет правоту Путина.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik.
Североатлантический альянс в украинском вопросе попал в ситуацию, когда любое его действие доказывает правоту Владимира Путина, сообщает РИА Новости
со ссылкой на бывшего разведчика Вооруженных сил США Тони Шаффера.
"Если НАТО хотя бы рассмотрит идею о нападении на Россию, это докажет нарратив Путина. <...> Это проигрышная ситуация для НАТО. Они пытаются быть более агрессивными — доказывают точку зрения Путина, они продолжают спонсировать Украину — доказывают точку зрения Путина. Они ничего не могут сделать, кроме как признать, что должны подтолкнуть Украину к переговорам", — рассказал Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
По его словам, многие страны поддерживают позицию России в украинском конфликте и, как следствие, в прокси-войне с НАТО, по многим причинам. В частности, в мире альянс часто рассматривают как агрессора, развязывающего войны в разных точках планеты.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе, с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.