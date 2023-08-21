https://uz.sputniknews.ru/20230821/chto-rossiya-poluchit-ot-voyny-nato-38066272.html

В США рассказали, что Россия получит от войны с НАТО

В США рассказали, что Россия получит от войны с НАТО

Экс-разведчик Соединенных Штатов: Конфликт НАТО с РФ докажет правоту Путина

2023-08-21T17:05+0500

2023-08-21T17:05+0500

2023-08-21T17:26+0500

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нато

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Североатлантический альянс в украинском вопросе попал в ситуацию, когда любое его действие доказывает правоту Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего разведчика Вооруженных сил США Тони Шаффера.По его словам, многие страны поддерживают позицию России в украинском конфликте и, как следствие, в прокси-войне с НАТО, по многим причинам. В частности, в мире альянс часто рассматривают как агрессора, развязывающего войны в разных точках планеты.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе, с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Ранее Sputnik сообщал о том, что Украина обвинила НАТО в предательстве.

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