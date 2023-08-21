Курсы валют в коммерческих банках Узбекистана
14:36 21.08.2023 (обновлено: 15:05 21.08.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovСумовые и долларовые купюры. Иллюстрационное фото
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Доллар в коммерческих банках страны установлен на уровне 12 010−12 140 сумов.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. В коммерческих банках Узбекистана по состоянию на 21 августа достиг максимального значения 12 140 сумов.
Новые курсы валют
Капитал банк
Покупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 120 сумов, евро – 12 620 сумов
Продажа: доллар – 12 090 сумов, рубль – 130 сумов, евро – 13 580 сумов
Покупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 120 сумов, евро – 12 620 сумов
Продажа: доллар – 12 090 сумов, рубль – 130 сумов, евро – 13 580 сумов
Агро банк
Покупка: доллар – 12 040 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 250 сумов
Продажа: доллар – 12 140 сумов, рубль –160 сумов, евро – 13 750 сумов
Покупка: доллар – 12 040 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 250 сумов
Продажа: доллар – 12 140 сумов, рубль –160 сумов, евро – 13 750 сумов
Микрокредит банк
Покупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 0 сумов, евро сумов – 12 300 сумов
Продажа: доллар – 12 140 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 13 300 сумов
Покупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 0 сумов, евро сумов – 12 300 сумов
Продажа: доллар – 12 140 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 13 300 сумов
Халк банк
Покупка: доллар – 12 140 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 000 сумов
Продажа: доллар – 12 020 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 13 500 сумов
Покупка: доллар – 12 140 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 000 сумов
Продажа: доллар – 12 020 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 13 500 сумов
Кишлок курилиш банк
Покупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 0 сумов
Продажа: доллар – 12 130 сумов, рубль– 140 сумов, евро – 0 сумов
Покупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 0 сумов
Продажа: доллар – 12 130 сумов, рубль– 140 сумов, евро – 0 сумов
Турон банк
Покупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 000 сумов
Продажа: доллар – 12 120 сумов, рубль – 140 сумов, евро – 14 000 сумов
Покупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 000 сумов
Продажа: доллар – 12 120 сумов, рубль – 140 сумов, евро – 14 000 сумов
Хамкор банк
Покупка: доллар – 12 040 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 500 сумов
Продажа: доллар – 12 130 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 13 500 сумов
Покупка: доллар – 12 040 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 500 сумов
Продажа: доллар – 12 130 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 13 500 сумов
Асака банк
Покупка: доллар – 12 030 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 400сумов
Продажа: доллар – 12 110 сумов, рубль – 170 сумов, евро – 13 900сумов
Покупка: доллар – 12 030 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 400сумов
Продажа: доллар – 12 110 сумов, рубль – 170 сумов, евро – 13 900сумов
Ипак йули банк
Покупка: доллар – 12 030 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 700 сумов
Продажа: доллар – 12 130 сумов, рубль – 137, евро – 13 500 сумов
Покупка: доллар – 12 030 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 700 сумов
Продажа: доллар – 12 130 сумов, рубль – 137, евро – 13 500 сумов
Зираат банк
Покупка: доллар – 12 120 сумов, рубль – 1, евро – 12 470 сумов
Продажа: доллар – 12 025, рубль – 150 сумов, евро – 13 750 сумов
Покупка: доллар – 12 120 сумов, рубль – 1, евро – 12 470 сумов
Продажа: доллар – 12 025, рубль – 150 сумов, евро – 13 750 сумов
Траст банк
Покупка: доллар – 12 030 сумов, рубль – 50 сумов, евро – 12 500 сумов
Продажа: доллар – 12 120 сумов, рубль – 132, евро – 13 500 сумов
Покупка: доллар – 12 030 сумов, рубль – 50 сумов, евро – 12 500 сумов
Продажа: доллар – 12 120 сумов, рубль – 132, евро – 13 500 сумов
Алоқа банк
Покупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 800 сумов
Продажа: доллар – 12 140 сумов, рубль– 0 сумов, евро –13 800 сумов
Покупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 800 сумов
Продажа: доллар – 12 140 сумов, рубль– 0 сумов, евро –13 800 сумов
Ипотека банк
Покупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 550 сумов
Продажа: доллар – 12 110 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 13 800 сумов
Покупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 550 сумов
Продажа: доллар – 12 110 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 13 800 сумов
КДБ банк
Покупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 450 сумов
Продажа: доллар – 12 140 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 13 900 сумов
Покупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 450 сумов
Продажа: доллар – 12 140 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 13 900 сумов
Равнак банк
Покупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 80 сумов, евро – 12 700 сумов
Продажа: доллар – 12 100 сумов, рубль – 160 сумов, евро – 13 350 сумов
Покупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 80 сумов, евро – 12 700 сумов
Продажа: доллар – 12 100 сумов, рубль – 160 сумов, евро – 13 350 сумов
Давр банк
Покупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 000 сумов
Продажа: доллар – 12 120 сумов, рубль – 132, евро – 13 300 сумов
Покупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 000 сумов
Продажа: доллар – 12 120 сумов, рубль – 132, евро – 13 300 сумов
Invest Finance Bank
Покупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 70 сумов, евро – 11 000 сумов
Продажа: доллар – 12 100 сумов, рубль – 130 сумов, евро – 14 000 сумов
Покупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 70 сумов, евро – 11 000 сумов
Продажа: доллар – 12 100 сумов, рубль – 130 сумов, евро – 14 000 сумов
Asia Alliance Bank
Покупка: доллар – 12 040 сумов, рубль – 70 сумов, евро – 12 500 сумов
Продажа: доллар– 12 120 сумов, рубль – 140 сумов, евро – 13 540 сумов
Покупка: доллар – 12 040 сумов, рубль – 70 сумов, евро – 12 500 сумов
Продажа: доллар– 12 120 сумов, рубль – 140 сумов, евро – 13 540 сумов
Orient Finans Bank
Покупка: доллар– 12 010 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 000 сумов
Продажа: доллар– 12 120 сумов, рубль – 150 сумов, евро – 15 000 сумов
Покупка: доллар– 12 010 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 000 сумов
Продажа: доллар– 12 120 сумов, рубль – 150 сумов, евро – 15 000 сумов
Пойтахт банк
Покупка: доллар – 12 030 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 200 сумов
Продажа: доллар – 12 100 сумов, рубль – 150 сумов, евро –14 000
Покупка: доллар – 12 030 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 200 сумов
Продажа: доллар – 12 100 сумов, рубль – 150 сумов, евро –14 000
Тенге банк
Покупка: доллар – 12 030 сумов, рубль – 80 сумов, евро – 12 600 сумов
Продажа: доллар – 12 140 сумов, рубль – 150 сумов, евро – 13 350 сумов
Покупка: доллар – 12 030 сумов, рубль – 80 сумов, евро – 12 600 сумов
Продажа: доллар – 12 140 сумов, рубль – 150 сумов, евро – 13 350 сумов
Анор банк
Покупка: доллар – 12 040 сумов, рубль – 80 сумов, евро – 12 000 сумов
Продажа: доллар– 12 130 сумов, рубль – 132, евро – 13 400 сумов
Покупка: доллар – 12 040 сумов, рубль – 80 сумов, евро – 12 000 сумов
Продажа: доллар– 12 130 сумов, рубль – 132, евро – 13 400 сумов