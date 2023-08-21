https://uz.sputniknews.ru/20230821/kurs-valyut-kommercheskiye-banki-uzbekistan-38061825.html

Курсы валют в коммерческих банках Узбекистана

Курсы валют в коммерческих банках Узбекистана

Доллар в коммерческих банках страны установлен на уровне 12 010 − 12 140 сумов.

2023-08-21T14:36+0500

2023-08-21T14:36+0500

2023-08-21T15:05+0500

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курс доллара и евро к суму в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. В коммерческих банках Узбекистана по состоянию на 21 августа достиг максимального значения 12 140 сумов.Новые курсы валютКапитал банкПокупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 120 сумов, евро – 12 620 сумовПродажа: доллар – 12 090 сумов, рубль – 130 сумов, евро – 13 580 сумовАгро банкПокупка: доллар – 12 040 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 250 сумовПродажа: доллар – 12 140 сумов, рубль –160 сумов, евро – 13 750 сумовМикрокредит банкПокупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 0 сумов, евро сумов – 12 300 сумовПродажа: доллар – 12 140 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 13 300 сумовХалк банкПокупка: доллар – 12 140 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 000 сумовПродажа: доллар – 12 020 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 13 500 сумовКишлок курилиш банкПокупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 0 сумовПродажа: доллар – 12 130 сумов, рубль– 140 сумов, евро – 0 сумовТурон банкПокупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 000 сумовПродажа: доллар – 12 120 сумов, рубль – 140 сумов, евро – 14 000 сумовХамкор банкПокупка: доллар – 12 040 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 500 сумовПродажа: доллар – 12 130 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 13 500 сумовАсака банкПокупка: доллар – 12 030 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 400сумовПродажа: доллар – 12 110 сумов, рубль – 170 сумов, евро – 13 900сумовИпак йули банкПокупка: доллар – 12 030 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 700 сумовПродажа: доллар – 12 130 сумов, рубль – 137, евро – 13 500 сумовЗираат банкПокупка: доллар – 12 120 сумов, рубль – 1, евро – 12 470 сумовПродажа: доллар – 12 025, рубль – 150 сумов, евро – 13 750 сумовТраст банкПокупка: доллар – 12 030 сумов, рубль – 50 сумов, евро – 12 500 сумовПродажа: доллар – 12 120 сумов, рубль – 132, евро – 13 500 сумовАлоқа банкПокупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 800 сумовПродажа: доллар – 12 140 сумов, рубль– 0 сумов, евро –13 800 сумовИпотека банкПокупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 550 сумовПродажа: доллар – 12 110 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 13 800 сумовКДБ банкПокупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 450 сумовПродажа: доллар – 12 140 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 13 900 сумовРавнак банкПокупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 80 сумов, евро – 12 700 сумовПродажа: доллар – 12 100 сумов, рубль – 160 сумов, евро – 13 350 сумовДавр банкПокупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 000 сумовПродажа: доллар – 12 120 сумов, рубль – 132, евро – 13 300 сумовInvest Finance BankПокупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 70 сумов, евро – 11 000 сумовПродажа: доллар – 12 100 сумов, рубль – 130 сумов, евро – 14 000 сумовAsia Alliance BankПокупка: доллар – 12 040 сумов, рубль – 70 сумов, евро – 12 500 сумовПродажа: доллар– 12 120 сумов, рубль – 140 сумов, евро – 13 540 сумовOrient Finans BankПокупка: доллар– 12 010 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 000 сумовПродажа: доллар– 12 120 сумов, рубль – 150 сумов, евро – 15 000 сумовПойтахт банкПокупка: доллар – 12 030 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 12 200 сумовПродажа: доллар – 12 100 сумов, рубль – 150 сумов, евро –14 000Тенге банкПокупка: доллар – 12 030 сумов, рубль – 80 сумов, евро – 12 600 сумовПродажа: доллар – 12 140 сумов, рубль – 150 сумов, евро – 13 350 сумовАнор банкПокупка: доллар – 12 040 сумов, рубль – 80 сумов, евро – 12 000 сумовПродажа: доллар– 12 130 сумов, рубль – 132, евро – 13 400 сумов

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