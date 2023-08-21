https://uz.sputniknews.ru/20230821/luna-25-prichina-krusheniya-38070005.html

"Луна-25" разбилась из-за нештатной работы двигателя — "Роскосмос"

"Луна-25" разбилась из-за нештатной работы двигателя — "Роскосмос"

По словам главы "Роскосмоса", двигатель станции проработал дольше положенного.

2023-08-21T21:38+0500

2023-08-21T21:38+0500

2023-08-21T21:48+0500

россия

космос

"луна-25"

роскосмос

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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Основная причина крушения "Луны-25" — нештатная работа корректирующего двигателя. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.По его словам, при попытке станции перейти на предпосадочную орбиту двигатель проработал примерно в полтора раза дольше положенного.Как утверждается, весь эксперимент проводился в зоне устойчивой радиосвязи, специалисты знали "все о положении корабля".Члены специально созданной аварийной комиссии уже пытаются выяснить, что именно привело к возникновению нештатной ситуации.По словам главы "Роскосмоса", "бесценный опыт посадок на Луну, накопленный в 60-70-е годы, практически потерян": "прервалась смена поколений". В то же время Борисов уверен, что лунную программу не стоит сворачивать.Первую за почти 50 лет отечественную лунную станцию создали в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Одиннадцатого августа ракета "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и установленной на нем "Луной-25" стартовала с космодрома Восточный. Через несколько минут "Фрегат" вышел на орбиту Земли, а через час и 20 минут после старта он направил станцию на траекторию перелета к Луне.За время полета станция два раза скорректировала траекторию, а 16 августа после выдачи двух тормозных импульсов вышла на орбиту Луны высотой около 100 километров. За время полета станция передавала на Землю данные с научных приборов, а также несколько фотографий, в том числе снимок кратера Зееман на южном полюсе Луны.Предполагалось, что 21 августа станция сядет на Луне к северу от кратера Богуславский на видимой стороне. Главной целью миссии называлось исследование грунта естественного спутника Земли на наличие льда.

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