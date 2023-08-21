https://uz.sputniknews.ru/20230821/luna-25-prichina-krusheniya-38070005.html
"Луна-25" разбилась из-за нештатной работы двигателя — "Роскосмос"
"Луна-25" разбилась из-за нештатной работы двигателя — "Роскосмос"
По словам главы "Роскосмоса", двигатель станции проработал дольше положенного.
2023-08-21T21:38+0500
2023-08-21T21:38+0500
2023-08-21T21:48+0500
россия
космос
"луна-25"
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/11/37947531_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_c6a083be35cc9e43e1b59f4c86460e82.jpg
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Основная причина крушения "Луны-25" — нештатная работа корректирующего двигателя. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.По его словам, при попытке станции перейти на предпосадочную орбиту двигатель проработал примерно в полтора раза дольше положенного.Как утверждается, весь эксперимент проводился в зоне устойчивой радиосвязи, специалисты знали "все о положении корабля".Члены специально созданной аварийной комиссии уже пытаются выяснить, что именно привело к возникновению нештатной ситуации.По словам главы "Роскосмоса", "бесценный опыт посадок на Луну, накопленный в 60-70-е годы, практически потерян": "прервалась смена поколений". В то же время Борисов уверен, что лунную программу не стоит сворачивать.Первую за почти 50 лет отечественную лунную станцию создали в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Одиннадцатого августа ракета "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и установленной на нем "Луной-25" стартовала с космодрома Восточный. Через несколько минут "Фрегат" вышел на орбиту Земли, а через час и 20 минут после старта он направил станцию на траекторию перелета к Луне.За время полета станция два раза скорректировала траекторию, а 16 августа после выдачи двух тормозных импульсов вышла на орбиту Луны высотой около 100 километров. За время полета станция передавала на Землю данные с научных приборов, а также несколько фотографий, в том числе снимок кратера Зееман на южном полюсе Луны.Предполагалось, что 21 августа станция сядет на Луне к северу от кратера Богуславский на видимой стороне. Главной целью миссии называлось исследование грунта естественного спутника Земли на наличие льда.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/11/37947531_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_f013cc9755d294079a50e81740c2b002.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия луна-25 космос роскосмос глава юрий борисов
россия луна-25 космос роскосмос глава юрий борисов
"Луна-25" разбилась из-за нештатной работы двигателя — "Роскосмос"
21:38 21.08.2023 (обновлено: 21:48 21.08.2023)
По словам главы "Роскосмоса", двигатель станции проработал дольше положенного.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Основная причина крушения "Луны-25" — нештатная работа корректирующего двигателя. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
По его словам, при попытке станции перейти на предпосадочную орбиту двигатель проработал примерно в полтора раза дольше положенного.
"К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата", — сказал руководитель госкорпорации.
Как утверждается, весь эксперимент проводился в зоне устойчивой радиосвязи, специалисты знали "все о положении корабля".
"Тем не менее в 14 часов 57 минут связь с аппаратом прекратилась. Попытки восстановить связь оказались неудачными. Предварительные баллистические расчеты показали, что за счет нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны", — добавил Борисов.
Члены специально созданной аварийной комиссии уже пытаются выяснить, что именно привело к возникновению нештатной ситуации.
По словам главы "Роскосмоса", "бесценный опыт посадок на Луну, накопленный в 60-70-е годы, практически потерян": "прервалась смена поколений". В то же время Борисов уверен, что лунную программу не стоит сворачивать.
"Одним из, кстати, достижений этой пусть и не завершившейся миссии является формирование нового коллектива в НПО Лавочкина, который, конечно же, учтет все необходимые ошибки, которые были допущены при этой миссии, и я надеюсь, что будущие миссии "Луны-26", "Луны-27" и "Луны-28" пройдут уже успешно", — резюмировал он.
Первую за почти 50 лет отечественную лунную станцию создали в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Одиннадцатого августа ракета "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и установленной на нем "Луной-25" стартовала с космодрома Восточный. Через несколько минут "Фрегат" вышел на орбиту Земли, а через час и 20 минут после старта он направил станцию на траекторию перелета к Луне.
За время полета станция два раза скорректировала траекторию, а 16 августа после выдачи двух тормозных импульсов вышла на орбиту Луны высотой около 100 километров. За время полета станция передавала на Землю данные с научных приборов, а также несколько фотографий, в том числе снимок кратера Зееман на южном полюсе Луны.
Предполагалось, что 21 августа станция сядет на Луне к северу от кратера Богуславский на видимой стороне. Главной целью миссии называлось исследование грунта естественного спутника Земли на наличие льда.