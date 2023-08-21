https://uz.sputniknews.ru/20230821/pogoda-uzbekistan-21-25-avgust-2023-38060299.html
Умеренно жарко и без осадков — погода в Узбекистане на 21 — 25 августа
Умеренно жарко и без осадков — погода в Узбекистане на 21 — 25 августа
Синоптики рассказали, какая погода ждет узбекистанцев и гостей республики на этой неделе.
2023-08-21T13:44+0500
2023-08-21T13:44+0500
2023-08-21T13:44+0500
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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. До конца рабочей недели по Узбекистану ожидается умеренно жаркая погода, сообщает Узгидромет.По большей части республики будет малооблачно и без осадков.Лишь сегодня днем местами в северо-западных районах и 22 — 24 августа в отдельных горных районах возможны кратковременный дождь, гроза.Преобладающая температура воздуха днем 21 августа +34-39, 22-23 августа +32-37, 24-25 августа +34-39.Также синоптики прогнозируют, что на северо-западные районы Узбекистана 25 августа начнет распространяться прохладная воздушная масса с районов Поволжья. По Каракалпакстану и Хорезмской области дневная температура понизится до+30-35.
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узбекистан общество погода прогноз погоды погода на неделю погода в узбекистане прогноз погоды по узбекистану узгидромет
узбекистан общество погода прогноз погоды погода на неделю погода в узбекистане прогноз погоды по узбекистану узгидромет
Умеренно жарко и без осадков — погода в Узбекистане на 21 — 25 августа
Синоптики рассказали, какая погода ждет узбекистанцев и гостей республики на этой неделе.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik.
До конца рабочей недели по Узбекистану ожидается умеренно жаркая погода, сообщает Узгидромет.
По большей части республики будет малооблачно и без осадков.
Лишь сегодня днем местами в северо-западных районах и 22 — 24 августа в отдельных горных районах возможны кратковременный дождь, гроза.
Преобладающая температура воздуха днем
21 августа +34-39,
22-23 августа +32-37,
24-25 августа +34-39.
Также синоптики прогнозируют, что на северо-западные районы Узбекистана 25 августа начнет распространяться прохладная воздушная масса с районов Поволжья. По Каракалпакстану и Хорезмской области дневная температура понизится до+30-35.