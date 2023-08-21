https://uz.sputniknews.ru/20230821/prezidentskiy-grant-uzbekistan-pretendenty-38064830.html

На президентский грант в Узбекистане претендуют 302 абитуриента

На президентский грант в Узбекистане претендуют 302 абитуриента

В этом году пороговым результатом для получения специального гранта стало 186,8 балла.

2023-08-21T16:10+0500

2023-08-21T16:10+0500

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узбекистан

общество

абитуриенты

грант

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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. В этом году на получение президентского гранта претендуют 302 абитуриента, следует из информации, размещенной на сайте Агентства по оценке знаний и квалификаций при министерстве высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.По правилам проведения конкурса, грант получают 200 абитуриентов, набравших больше всего баллов на вступительных испытаниях вне зависимости от языка обучения. Если же несколько человек получили такое же количество баллов, что и последний, 200-й абитуриент в списке, все они также получают грант.В этом году пороговое значение — 186,8 балла — набрали 105 абитуриентов, занявших с 198 по 302 место в общем списке, следовательно, все они стали претендентами на получение президентского гранта.Этим абитуриентам ежемесячно будут выплачивать стипендию в размере $200. Если по итогам семестра такой студент получит только оценки "отлично", грант ему продлят на следующий семестр. Если же хотя бы одна оценка будет ниже, студент потеряет право на получение гранта и начнет получать обычную стипендию.Те, кто будет получать президентскую стипендию в течение всего срока обучения без перерыва, смогут поступить в магистратуру по своей или смежной специальности без вступительных испытаний в рамках дополнительного государственного гранта.

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