https://uz.sputniknews.ru/20230821/privychka-prodlit-molodost-endokrinolog-38044699.html
Эта простая привычка помогает продлить молодость — врач
Эта простая привычка помогает продлить молодость — врач
Она также поможет вывести токсины и сохранить здоровье.
2023-08-21T07:06+0500
2023-08-21T07:06+0500
2023-08-21T07:06+0500
это интересно
здоровье
молодость
врач
мнение эксперта
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Главное и простое средство, помогающее сохранить здоровье и молодость, назвала врач-эндокринолог, медицинских наук Зухра Павлова, сообщает Sputnik Азербайджан.Эта простая и полезная привычка заключается в питье воды. Врач уточнила, что с возрастом тело человека усыхает, в том числе и потому, что организм не получает достаточно воды. Исследования ученых на эту тему, по ее словам, доказали, что достаточное употребление воды замедляет старение. Павлова добавила, что важнейшей функцией воды является детоксикация организма. При этом в идеале врач советует пить именно чистую теплую воду. Эндокринолог рекомендует начинать каждое утро со стакана. Всего в день рекомендуется выпивать по 35-40 миллилитров жидкости на один килограмм массы тела, но не более трех литров.
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2023
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здоровье простая полезная привычка как продлить молодость сохранить здоровье совет врача эндокринолога питьевой режим вода
здоровье простая полезная привычка как продлить молодость сохранить здоровье совет врача эндокринолога питьевой режим вода
Эта простая привычка помогает продлить молодость — врач
Она также поможет вывести токсины и сохранить здоровье.
Главное и простое средство, помогающее сохранить здоровье и молодость, назвала врач-эндокринолог, медицинских наук Зухра Павлова, сообщает Sputnik Азербайджан
.
Эта простая и полезная привычка заключается в питье воды.
"Поправились - пейте воду. Переели - пейте воду. Заболели - пейте воду. Почему вода так важна и как она сохраняет молодость? Больше чем наполовину мы состоим из воды, она необходима для нормальной работы абсолютно всех органов. Только лишь небольшую долю объема наш организм производит самостоятельно, в процессе химических реакций. Основная часть воды приходит к нам извне", - написала она.
Врач уточнила, что с возрастом тело человека усыхает, в том числе и потому, что организм не получает достаточно воды. Исследования ученых на эту тему, по ее словам, доказали, что достаточное употребление воды замедляет старение.
"Вот как это работает. Представьте себе: мы берем литр воды и засыпаем туда пачку соли. Получается крайне едкий, концентрированный раствор. Но если взять не литр воды, а 10 - концентрация соли резко уменьшится. То же самое происходит и в организме. Чем гуще кровь или моча, тем больше в них концентрация тех или иных веществ и тем сложнее работать сердцу, почкам, печени, мозгу - и тем скорее они "изнашиваются"", - объяснила эксперт.
Павлова добавила, что важнейшей функцией воды является детоксикация организма. При этом в идеале врач советует пить именно чистую теплую воду. Эндокринолог рекомендует начинать каждое утро со стакана. Всего в день рекомендуется выпивать по 35-40 миллилитров жидкости на один килограмм массы тела, но не более трех литров.