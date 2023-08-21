https://uz.sputniknews.ru/20230821/privychka-prodlit-molodost-endokrinolog-38044699.html

Эта простая привычка помогает продлить молодость — врач

Эта простая привычка помогает продлить молодость — врач

Она также поможет вывести токсины и сохранить здоровье.

2023-08-21T07:06+0500

2023-08-21T07:06+0500

2023-08-21T07:06+0500

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здоровье

молодость

врач

мнение эксперта

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Главное и простое средство, помогающее сохранить здоровье и молодость, назвала врач-эндокринолог, медицинских наук Зухра Павлова, сообщает Sputnik Азербайджан.Эта простая и полезная привычка заключается в питье воды. Врач уточнила, что с возрастом тело человека усыхает, в том числе и потому, что организм не получает достаточно воды. Исследования ученых на эту тему, по ее словам, доказали, что достаточное употребление воды замедляет старение. Павлова добавила, что важнейшей функцией воды является детоксикация организма. При этом в идеале врач советует пить именно чистую теплую воду. Эндокринолог рекомендует начинать каждое утро со стакана. Всего в день рекомендуется выпивать по 35-40 миллилитров жидкости на один килограмм массы тела, но не более трех литров.

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здоровье простая полезная привычка как продлить молодость сохранить здоровье совет врача эндокринолога питьевой режим вода