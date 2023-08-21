https://uz.sputniknews.ru/20230821/sojjeniem-korana-shvetsiya-dobilas-svoego-38049970.html

Сожжением Корана Швеция добилась своего

Сожжением Корана Швеция добилась своего

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Обыкновенно считают, что жизненная правда — это одно, а ее отображение в условном искусстве — это другое. От чего, впрочем... 21.08.2023, Sputnik Узбекистан

2023-08-21T09:27+0500

2023-08-21T09:27+0500

2023-08-21T09:27+0500

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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Обыкновенно считают, что жизненная правда — это одно, а ее отображение в условном искусстве — это другое. От чего, впрочем, предостерегал еще в 1674-м теоретик классицизма Никола Буало. В дидактической поэме Art poétique оп писал:"Невероятное растрогать не способно,Пусть правда выглядит правдоподобно".Однако жизнь — в особенности политическая — оказывается богаче сухих прописей Буало. Очередной пример тому мы встречаем в шведском королевстве.Семнадцатого августа с малым интервалом в новостной ленте появились два сообщения:16:46 мск — "Сотрудники правоохранительных органов Швеции выдали разрешение на проведение акции с сожжением Корана возле посольства Ирана в Стокгольме".17:14 мск — "Уровень террористической угрозы в Швеции повышен до 4 из 5. Это связано с тем, что в течение года страна стала приоритетной целью для исламских экстремистов, заявила глава шведской службы безопасности Шарлотта фон Эссен".В кино такие вещи встречаются сплошь да рядом, чтобы действие было динамичным, события сжимаются по времени. Если же такой динамизм случается в реальной жизни, говорят: "Я думал, такие случаи бывают только в кинематографе".Но интервал в 28 минут от очередного рутинного разрешения властей на осквернение Корана до тревожного сообщения "Исламский экстремизм наступает!" — в ином кинофильме (например в "Семнадцати мгновениях весны") хронометраж событий бывает длиннее.Причем тут даже нельзя сказать, что только граждане Швеции впервые собрались реализовать свое право на расширительно понимаемую свободу слова, как тут же последовали страшные угрозы от сторонников ислама.Потому что свободой слова применительно к Корану отважные шведы (а также датчане, только что еще и голландцы подтянулись) балуются совсем не впервые. Разнообразные и изощренные (чтобы было больнее и садче) акции по осквернению священной Книги за последний год превратились в рутинную скандинавскую забаву.Что заставляет поинтересоваться: правоохранительные органы королевства в самом деле полагали, что методические — из раза в раз — оскорбления магометан, причем для них оскорбления чрезвычайно тяжкие — не возымеют никаких неприятных последствий? Или же они считали, что так и надо, а последствия — будь что будет?Конечно, если бы было принято твердое решение "Мусульмане здесь нежелательны" и была готовность подтвердить это решение всей силой государственной власти, а также всей силой местного народного гнева — это еще бы укладывалось в логику этнически-религиозной чистки. В таких случаях вообще много чего сжигают — смотри Германию конца 30-х годов. И не одну Германию. Можно и Украину вспомнить, и Прибалтику.Но в этих случаях проявляют крайнюю решимость, а о последствиях вообще не думают. Кто во время Хрустальной ночи заботился о приличиях?В Швеции (пока, во всяком случае) все совершенно не так. Ни о каких депортациях и чистках речь не идет, напротив, королевство презентует себя в качестве страны неограниченной свободы. Что, впрочем, включает в себя и свободу все презирать — законы, совесть, веру.Если шведы так хотят, подтверждая эти свои хотения на уровне полицейских разрешений, — да будет их воля. Но им следует вспомнить и слова из другой Книги (которую местные вольнодумцы, впрочем, тоже хотят сжечь) — "Все мне позволительно, но не все полезно". Безбрежная свобода в отношении других может обернуться самым неприятным ответом — и что тогда? Можно, правда, реагировать фирменным украинским возмущением "А нас-то за що?", но такие слова вызывают все меньше сочувствия и понимания.При этом, конечно, не следует представлять шведских мусульман безвинными ангелами. Иные их них проявляют большую склонность к противоправному поведению, а эмигрантские анклавы, где законы королевства вообще не действуют и куда полиция не суется, не вчера сделались притчей во языцех. Учение о благодетельном мультикультурализме везде приносит свои порой неожиданные и неприятные результаты.Но, во-первых, бачили очи, що куповали. Во-вторых, само по себе исповедание ислама и почитание Корана противоправным не является. Или при безбрежной свободе уже является? Но тогда так надо и сказать, соответствующим образом изменив законы королевства.Правда, на это у шведских властей нет ни сил, ни решимости. Единственное, что есть, — это готовность ради необъятной свободы потворствовать своим безобразникам. Очевидно, в расчете, что таким образом — сжигая Коран, например, — они усмирят безобразников, приехавших из стран третьего мира.Сейчас очевидная глупость такого потворства дошла, кажется, и до властей, но как они намерены действовать далее, непонятно. Но конечно, с таким умением решать свои домашние дела самое время активно включаться в большую международную политику. Кончать с нейтралитетом, вступать в НАТО, бороться за украинскую перемогу и так далее.

швеция

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2023

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