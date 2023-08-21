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Из Узбекистана запустили прямой авиарейс в Венгрию — видео
Из Узбекистана запустили прямой авиарейс в Венгрию — видео
Самолеты авиакомпании Qanot Sharq раз в неделю будут летать по маршруту Ташкент - Будапешт.
2023-08-21T12:15+0500
2023-08-21T12:15+0500
2023-08-21T12:15+0500
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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Открыто прямое авиасообщение между столицами Узбекистана и Венгрии, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РУз.Первый рейс состоялся 20 августа 2023 года.Перелеты между Ташкентом и Будапештом будут выполнять один раз в неделю — по воскресеньям на Airbus A-320.Напомним, что 20 августа правительства Узбекистана и Венгрии подписали Соглашение о воздушном сообщении, предусматривающее запуск прямых авиарейсов между столицами двух стран.Договоренности о налаживании авиарейсов достигли в середине мая на переговорах между замминистра транспорта РУз Жасубеком Чориевым и послом Венгрии Дьюлой Ковачем (в настоящее время он завершил миссию в Узбекистане).Ранее необходимость запуска прямого авиасообщения между двумя странами обсудили Шавкат Мирзиёев и министр экономического развития Венгрии Мартон Надь в рамках Ташкентского инвестиционного форума.
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узбекистан ташкент венгрия авиарейс будапешт полеты авиасообщение прямой рейс экономика общество видео
узбекистан ташкент венгрия авиарейс будапешт полеты авиасообщение прямой рейс экономика общество видео
Из Узбекистана запустили прямой авиарейс в Венгрию — видео
Самолеты авиакомпании Qanot Sharq раз в неделю будут летать по маршруту Ташкент - Будапешт.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik.
Открыто прямое авиасообщение между столицами Узбекистана и Венгрии, сообщает пресс-служба
Министерства транспорта РУз.
Первый рейс состоялся 20 августа 2023 года.
“На первом рейсе "Ташкент – Будапешт" Венгрию вместе с пассажирами посетила делегация узбекской авиационной администрации. Первый рейс был торжественно встречен в международном аэропорту имени Ференца Листа. Во время визита состоялись переговоры с Мате Луингером, генеральным директором венгерского управления гражданской авиации”, — говорится в сообщении.
Перелеты между Ташкентом и Будапештом будут выполнять один раз в неделю — по воскресеньям на Airbus A-320.
Напомним, что 20 августа правительства Узбекистана и Венгрии подписали
Соглашение о воздушном сообщении, предусматривающее запуск прямых авиарейсов между столицами двух стран.
Договоренности о налаживании авиарейсов достигли в середине мая на переговорах между замминистра транспорта РУз Жасубеком Чориевым и послом Венгрии Дьюлой Ковачем (в настоящее время он завершил миссию в Узбекистане).
Ранее необходимость запуска прямого авиасообщения между двумя странами обсудили Шавкат Мирзиёев и министр экономического развития Венгрии Мартон Надь в рамках Ташкентского инвестиционного форума.