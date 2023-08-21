https://uz.sputniknews.ru/20230821/tashkent-budapesht-pryamoy-aviareys-zapusk-avgust-2023-38054516.html

Из Узбекистана запустили прямой авиарейс в Венгрию — видео

Из Узбекистана запустили прямой авиарейс в Венгрию — видео

Самолеты авиакомпании Qanot Sharq раз в неделю будут летать по маршруту Ташкент - Будапешт.

2023-08-21T12:15+0500

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2023-08-21T12:15+0500

узбекистан

ташкент

венгрия

будапешт

полеты

авиасообщение

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экономика

общество

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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Открыто прямое авиасообщение между столицами Узбекистана и Венгрии, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РУз.Первый рейс состоялся 20 августа 2023 года.Перелеты между Ташкентом и Будапештом будут выполнять один раз в неделю — по воскресеньям на Airbus A-320.Напомним, что 20 августа правительства Узбекистана и Венгрии подписали Соглашение о воздушном сообщении, предусматривающее запуск прямых авиарейсов между столицами двух стран.Договоренности о налаживании авиарейсов достигли в середине мая на переговорах между замминистра транспорта РУз Жасубеком Чориевым и послом Венгрии Дьюлой Ковачем (в настоящее время он завершил миссию в Узбекистане).Ранее необходимость запуска прямого авиасообщения между двумя странами обсудили Шавкат Мирзиёев и министр экономического развития Венгрии Мартон Надь в рамках Ташкентского инвестиционного форума.

узбекистан

ташкент

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