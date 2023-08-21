https://uz.sputniknews.ru/20230821/tashkent-svet-otklyucheniye-21-avgust-2023-38050294.html

Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса

Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса

21 августа без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проводят плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.

2023-08-21T09:49+0500

2023-08-21T09:49+0500

2023-08-21T09:55+0500

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. В понедельник в Яккасарайском и Мирзо-Улугбекском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Подачу электроэнергии приостановят:Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.

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