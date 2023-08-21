https://uz.sputniknews.ru/20230821/tashkent-svet-otklyucheniye-21-avgust-2023-38050294.html
Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса
Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса
21 августа без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проводят плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-08-21T09:49+0500
2023-08-21T09:49+0500
2023-08-21T09:55+0500
узбекистан
ташкент
электричество
свет
адреса
махалля
ремонт
график отключения электричества
общество
район
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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. В понедельник в Яккасарайском и Мирзо-Улугбекском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Подачу электроэнергии приостановят:Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
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узбекистан ташкент электричество махалля ремонт график отключения электричества общество район
узбекистан ташкент электричество махалля ремонт график отключения электричества общество район
Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса
09:49 21.08.2023 (обновлено: 09:55 21.08.2023)
21 августа без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проводят плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik.
В понедельник в Яккасарайском и Мирзо-Улугбекском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Подачу электроэнергии приостановят:
Яккасарайский район: 09.00 до 15.00 — на некоторых улицах махалли “Бошлык”;
Мирзо-Улугбекский район: с 10.00 до 15.00 — на некоторых улицах махалли “Алтынтепа”.
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.