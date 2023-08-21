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https://uz.sputniknews.ru/20230821/tashkentskiy-vgik-masterskaya-karakalpakstan-38069869.html
Ташкентский ВГИК набирает первую мастерскую из абитуриентов Каракалпакстана
Ташкентский ВГИК набирает первую мастерскую из абитуриентов Каракалпакстана
Основная часть ребят пройдет обучение в мастерской Рашида Маликова по трем направлениям.
2023-08-21T21:07+0500
2023-08-21T21:30+0500
узбекистан
каракалпакстан
вгик
филиал
образование
общество
абитуриенты
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ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Ташкентский филиал ВГИКа проводит набор первой мастерской, состоящей из абитуриентов Каракалпакстана, сообщили в вузе корреспонденту Sputnik.Основная часть ребят будет проходить обучение в мастерской Рашида Маликова по специальности "Режиссура игрового кино", также часть абитуриентов будет обучаться по направлениям "Операторское мастерство", "Драматургия" и "Продюсерство".Основная цель этой программы развитие национального каракалпакского кинематографа, обеспечение кадрами киностудии "Каракалпакфильм".
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Рамиз Бахтияров
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узбекистан ташкент каракалпакстан вгик филиал мастерская режиссура игрового кино рашид маликов
узбекистан ташкент каракалпакстан вгик филиал мастерская режиссура игрового кино рашид маликов

Ташкентский ВГИК набирает первую мастерскую из абитуриентов Каракалпакстана

21:07 21.08.2023 (обновлено: 21:30 21.08.2023)
© Sputnik/Рамиз БахтияровТашкентский ВГИК набирает первую мастерскую из абитуриентов Каракалпакстана
Ташкентский ВГИК набирает первую мастерскую из абитуриентов Каракалпакстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.08.2023
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров - Sputnik Узбекистан
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Все материалы
Основная часть ребят пройдет обучение в мастерской Рашида Маликова по трем направлениям.
ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Ташкентский филиал ВГИКа проводит набор первой мастерской, состоящей из абитуриентов Каракалпакстана, сообщили в вузе корреспонденту Sputnik.
Основная часть ребят будет проходить обучение в мастерской Рашида Маликова по специальности "Режиссура игрового кино", также часть абитуриентов будет обучаться по направлениям "Операторское мастерство", "Драматургия" и "Продюсерство".
Основная цель этой программы развитие национального каракалпакского кинематографа, обеспечение кадрами киностудии "Каракалпакфильм".
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