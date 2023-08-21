https://uz.sputniknews.ru/20230821/tashkentskiy-vgik-masterskaya-karakalpakstan-38069869.html

Ташкентский ВГИК набирает первую мастерскую из абитуриентов Каракалпакстана

Ташкентский ВГИК набирает первую мастерскую из абитуриентов Каракалпакстана

Основная часть ребят пройдет обучение в мастерской Рашида Маликова по трем направлениям.

2023-08-21T21:07+0500

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узбекистан

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вгик

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ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Ташкентский филиал ВГИКа проводит набор первой мастерской, состоящей из абитуриентов Каракалпакстана, сообщили в вузе корреспонденту Sputnik.Основная часть ребят будет проходить обучение в мастерской Рашида Маликова по специальности "Режиссура игрового кино", также часть абитуриентов будет обучаться по направлениям "Операторское мастерство", "Драматургия" и "Продюсерство".Основная цель этой программы развитие национального каракалпакского кинематографа, обеспечение кадрами киностудии "Каракалпакфильм".

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2023

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узбекистан ташкент каракалпакстан вгик филиал мастерская режиссура игрового кино рашид маликов