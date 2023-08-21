https://uz.sputniknews.ru/20230821/tashkentskiy-vgik-masterskaya-karakalpakstan-38069869.html
Ташкентский ВГИК набирает первую мастерскую из абитуриентов Каракалпакстана
Ташкентский ВГИК набирает первую мастерскую из абитуриентов Каракалпакстана
Основная часть ребят пройдет обучение в мастерской Рашида Маликова по трем направлениям.
2023-08-21T21:07+0500
2023-08-21T21:07+0500
2023-08-21T21:30+0500
узбекистан
каракалпакстан
вгик
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ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Ташкентский филиал ВГИКа проводит набор первой мастерской, состоящей из абитуриентов Каракалпакстана, сообщили в вузе корреспонденту Sputnik.Основная часть ребят будет проходить обучение в мастерской Рашида Маликова по специальности "Режиссура игрового кино", также часть абитуриентов будет обучаться по направлениям "Операторское мастерство", "Драматургия" и "Продюсерство".Основная цель этой программы развитие национального каракалпакского кинематографа, обеспечение кадрами киностудии "Каракалпакфильм".
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Рамиз Бахтияров
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MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
узбекистан ташкент каракалпакстан вгик филиал мастерская режиссура игрового кино рашид маликов
узбекистан ташкент каракалпакстан вгик филиал мастерская режиссура игрового кино рашид маликов
Ташкентский ВГИК набирает первую мастерскую из абитуриентов Каракалпакстана
21:07 21.08.2023 (обновлено: 21:30 21.08.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Основная часть ребят пройдет обучение в мастерской Рашида Маликова по трем направлениям.
ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Ташкентский филиал ВГИКа проводит набор первой мастерской, состоящей из абитуриентов Каракалпакстана, сообщили в вузе корреспонденту Sputnik.
Основная часть ребят будет проходить обучение в мастерской Рашида Маликова по специальности "Режиссура игрового кино", также часть абитуриентов будет обучаться по направлениям "Операторское мастерство", "Драматургия" и "Продюсерство".
Основная цель этой программы развитие национального каракалпакского кинематографа, обеспечение кадрами киностудии "Каракалпакфильм".