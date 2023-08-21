https://uz.sputniknews.ru/20230821/tretya-storona-ataka-belarus-rossiya-otvet-gryzlov-38050862.html

Посол РФ в Минске рассказал, каким будет ответ России в случае атаки на Беларусь

Посол РФ в Минске рассказал, каким будет ответ России в случае атаки на Беларусь

Грызлов: Россия ответит всеми имеющимися у нее средствами вооружений в случае атаки на Беларусь.

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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил, что нападение третьей стороны на Минск Москва будет расценивать как нападение на РФ и ответит всеми возможными средствами вооружения, сообщает РИА Новости.Также он напомнил, что Военная доктрина РФ предполагает в этом случае ответ всеми возможными средствами вооружения.

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