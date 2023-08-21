https://uz.sputniknews.ru/20230821/v-tashkent-dostavili-moschi-svyatogo-apostola-andreya-pervozvannogo-38049830.html
В Ташкент доставили мощи святого апостола Андрея Первозванного
В Ташкент доставили мощи святого апостола Андрея Первозванного
Ковчег с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного будет постоянно находиться в Свято-Успенском кафедральном соборе столицы Узбекистана.
2023-08-21T09:10+0500
2023-08-21T09:10+0500
2023-08-21T09:29+0500
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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Накануне, в преддверии праздника Преображения Господня, в Свято-Успенский кафедральный собор Ташкента доставили ковчег с частицей мощей апостола Андрея Первозванного.Святыню установили возле праздничной иконы.Апостол Андрей Первозванный является небесным покровителем Среднеазиатского митрополичьего округа.Ковчег с частицей его мощей будет постоянно находиться в Свято-Успенском кафедральном соборе.
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ташкент русская православная церковь православие религия
В Ташкент доставили мощи святого апостола Андрея Первозванного
09:10 21.08.2023 (обновлено: 09:29 21.08.2023)
Ковчег с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного будет постоянно находиться в Свято-Успенском кафедральном соборе столицы Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Накануне, в преддверии праздника Преображения Господня, в Свято-Успенский кафедральный собор Ташкента доставили ковчег с частицей мощей апостола Андрея Первозванного.
Святыню установили возле праздничной иконы.
Апостол Андрей Первозванный является небесным покровителем Среднеазиатского митрополичьего округа.
Ковчег с частицей его мощей будет постоянно находиться в Свято-Успенском кафедральном соборе.