https://uz.sputniknews.ru/20230821/v-tashkent-dostavili-moschi-svyatogo-apostola-andreya-pervozvannogo-38049830.html

В Ташкент доставили мощи святого апостола Андрея Первозванного

В Ташкент доставили мощи святого апостола Андрея Первозванного

Ковчег с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного будет постоянно находиться в Свято-Успенском кафедральном соборе столицы Узбекистана.

2023-08-21T09:10+0500

2023-08-21T09:10+0500

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ташкент

русская православная церковь

православие

религия

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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Накануне, в преддверии праздника Преображения Господня, в Свято-Успенский кафедральный собор Ташкента доставили ковчег с частицей мощей апостола Андрея Первозванного.Святыню установили возле праздничной иконы.Апостол Андрей Первозванный является небесным покровителем Среднеазиатского митрополичьего округа.Ковчег с частицей его мощей будет постоянно находиться в Свято-Успенском кафедральном соборе.

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