https://uz.sputniknews.ru/20230821/yegipet-tashkent-dostavka-preparat-gepatit-c-38056395.html

Египет продолжает помогать Узбекистану бороться с опасным заболеванием

Египет продолжает помогать Узбекистану бороться с опасным заболеванием

В Ташкент доставили очередную партию египетских препаратов от гепатита С. Они предназначены для пациентов НИИ вирусологии при Минздраве Узбекистана.

2023-08-21T12:23+0500

2023-08-21T12:23+0500

2023-08-21T13:04+0500

узбекистан

египет

минздрав узбекистана

лекарства

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общество

медицина

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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Накануне из Шарм-эш-Шейха в Ташкент доставили четырнадцатую партию препаратов против гепатита С, выделенных правительством Египта в качестве гуманитарной помощи Узбекистану, сообщает ИА “Дунё”.1 280 упаковок “Daclatasvir-60 mg” в 80 коробках предназначены для лечения пациентов НИИ вирусологии при Минздраве республики.Напомним, что с Министерством здравоохранения Египта достигнуты договоренности о бесплатной поставке в Узбекистан 800 тыс. (около 40 тонн) противогепатитных препаратов на $4,8 млн. Такую помощь будут оказывать в течение 2023-2024 годов.Также в предвыборной программе Шавката Мирзиёева указано, что лечение гепатита С будет осуществляться в республике за государственный счет.Для справки: Египет добился значительных успехов в борьбе с вирусами гепатита В и С. Ожидают, что ВОЗ предоставит правительству Египта сертификат о полной ликвидации гепатита С в этой стране.По сообщению посольства РУз в Каире, Минздрав Египта ожидает участия министра здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятова в “Глобальном конгрессе по народонаселению, здоровью и развитию”, который пройдет в столице Египта 5-8 сентября. В рамках этого визита обсудят вопросы расширения взаимного сотрудничества.Можно 25 лет тяжело болеть и не знать об этом — интервью с вирусологом.

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