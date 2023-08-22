https://uz.sputniknews.ru/20230822/abituriyent-rezultat-ekzamen-apellyatsiya-zayavka-38097354.html
Недовольные результатами экзаменов могут подать апелляцию — где заполнить заявку
Недовольные результатами экзаменов могут подать апелляцию — где заполнить заявку
Заявления от абитуриентов, недовольных результатами вступительных экзаменов, принимаются в течение 10 дней
2023-08-22T17:03+0500
2023-08-22T17:03+0500
2023-08-22T17:39+0500
узбекистан
абитуриенты
апелляция
вступительные экзамены
экзамены
заявление
результаты
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Узбекистане начали принимать апелляционные заявления от абитуриентов, недовольных результатами вступительных экзаменов в вузы, сообщает Минвуз.Заявитель может подать апелляцию на сайте my.uzbmb.uz через личный кабинет в течение 10 дней, до 31 августа. Апелляция принимается у абитуриентов, которые принимали участие в тестировании и не были исключены из него.После подачи апелляции заявитель получит уведомление с датой и временем ее рассмотрения, говорится в сообщении ведомства. Заявитель должен прийти в Агентство по оценке знаний и квалификаций в указанное время. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, пропуск абитуриента и уведомление. Рассмотрение апелляций начнется 24 августа 2023 года.
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узбекистан абитуриент вступительный экзамен апелляция заявка заявление заявитель тестирование личный кабинет документ удостоверяющий личность пропуск уведомление рассмотрение агентство по оценке знаний и квалификаций
узбекистан абитуриент вступительный экзамен апелляция заявка заявление заявитель тестирование личный кабинет документ удостоверяющий личность пропуск уведомление рассмотрение агентство по оценке знаний и квалификаций
Недовольные результатами экзаменов могут подать апелляцию — где заполнить заявку
17:03 22.08.2023 (обновлено: 17:39 22.08.2023)
Заявления от абитуриентов, недовольных результатами вступительных экзаменов, принимаются в течение 10 дней.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik.
В Узбекистане начали принимать апелляционные заявления от абитуриентов, недовольных результатами вступительных экзаменов в вузы, сообщает Минвуз
.
Заявитель может подать апелляцию на сайте my.uzbmb.uz
через личный кабинет в течение 10 дней, до 31 августа. Апелляция принимается у абитуриентов, которые принимали участие в тестировании и не были исключены из него.
После подачи апелляции заявитель получит уведомление с датой и временем ее рассмотрения, говорится в сообщении ведомства. Заявитель должен прийти в Агентство по оценке знаний и квалификаций в указанное время. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, пропуск абитуриента и уведомление.
Рассмотрение апелляций начнется 24 августа 2023 года.