https://uz.sputniknews.ru/20230822/gensek-oon-antoniu-guterrish-sammit-briks-poslaniye-38079978.html
Генсек ООН на саммите БРИКС огласит несколько важных посланий
Генсек ООН на саммите БРИКС огласит несколько важных посланий
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа с участием лидеров Китая, Индии, Бразилии и ЮАР
2023-08-22T10:28+0500
2023-08-22T10:28+0500
2023-08-22T10:59+0500
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антониу гутерреш
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саммит
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с радостью принял приглашение на саммит БРИКС в ЮАР и намерен воспользоваться своим участием для оглашения ряда важных посланий. Об этом заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости.Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22 — 24 августа с участием лидеров Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
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россия оон генеральный секретарь антониу гутерриш саммит брикс юар важное послание йоханнесбург китай индия бразилия мид рф сергей лавров президент владимир путин видеоконференция
россия оон генеральный секретарь антониу гутерриш саммит брикс юар важное послание йоханнесбург китай индия бразилия мид рф сергей лавров президент владимир путин видеоконференция
Генсек ООН на саммите БРИКС огласит несколько важных посланий
10:28 22.08.2023 (обновлено: 10:59 22.08.2023)
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22 — 24 августа с участием лидеров Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представит глава МИД РФ.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с радостью принял приглашение на саммит БРИКС в ЮАР и намерен воспользоваться своим участием для оглашения ряда важных посланий. Об этом заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости
.
"Мы сейчас переживаем особенно сложный период. Саммит БРИКС сведет очень важных игроков на международной арене, роль ЮАР особенно значима, и генеральный секретарь с радостью принял приглашение. Мы используем его для донесения рада важных посланий", — рассказал он.
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге
22 — 24 августа с участием лидеров Китая
, Индии
, Бразилии
и ЮАР. Россию
будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров
. Президент России Владимир Путин
сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.