https://uz.sputniknews.ru/20230822/gensek-oon-antoniu-guterrish-sammit-briks-poslaniye-38079978.html

Генсек ООН на саммите БРИКС огласит несколько важных посланий

Генсек ООН на саммите БРИКС огласит несколько важных посланий

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа с участием лидеров Китая, Индии, Бразилии и ЮАР

2023-08-22T10:28+0500

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россия

брикс

антониу гуттереш

антониу гутерреш

генеральный секретарь

оон

саммит

юар

китай

индия

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с радостью принял приглашение на саммит БРИКС в ЮАР и намерен воспользоваться своим участием для оглашения ряда важных посланий. Об этом заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости.Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22 — 24 августа с участием лидеров Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.

россия

юар

индия

бразилия

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