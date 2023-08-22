https://uz.sputniknews.ru/20230822/kalendar-vyxodnyx-sentyabr-38112046.html

Сколько дней узбекистанцы отдохнут в сентябре

Сколько дней узбекистанцы отдохнут в сентябре

В честь Дня Независимости жители республики отдохнут 3 дня подряд.

2023-08-22T19:38+0500

2023-08-22T19:38+0500

2023-08-22T19:58+0500

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календарь выходных

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В сентябре узбекистанцы отдохнут три дня подряд в честь Дня Независимости. Это предусматривает указ президента об установлении нерабочих дней и переносе праздничных дней во время празднования официальных дат.Пятница, 1 сентября – выходной (нерабочий день);Суббота, 2 сентября: - дополнительный выходной для сотрудников с 6-дневной рабочей неделей;- обычный выходной для сотрудников с 5-дневной рабочей неделей;Воскресенье, 3 сентября – обычный выходной для всех.Подробнее — в инфографике Sputnik.

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