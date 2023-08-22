https://uz.sputniknews.ru/20230822/kalendar-vyxodnyx-sentyabr-38112046.html
Сколько дней узбекистанцы отдохнут в сентябре
Сколько дней узбекистанцы отдохнут в сентябре
В честь Дня Независимости жители республики отдохнут 3 дня подряд.
2023-08-22T19:38+0500
2023-08-22T19:38+0500
2023-08-22T19:58+0500
инфографика
узбекистан
общество
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В сентябре узбекистанцы отдохнут три дня подряд в честь Дня Независимости. Это предусматривает указ президента об установлении нерабочих дней и переносе праздничных дней во время празднования официальных дат.Пятница, 1 сентября – выходной (нерабочий день);Суббота, 2 сентября: - дополнительный выходной для сотрудников с 6-дневной рабочей неделей;- обычный выходной для сотрудников с 5-дневной рабочей неделей;Воскресенье, 3 сентября – обычный выходной для всех.Подробнее — в инфографике Sputnik.
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инфографика узбекистан общество выходные календарь день независимости когда отдыхать
инфографика узбекистан общество выходные календарь день независимости когда отдыхать
Сколько дней узбекистанцы отдохнут в сентябре
19:38 22.08.2023 (обновлено: 19:58 22.08.2023)
В честь Дня Независимости жители республики отдохнут 3 дня подряд.
В сентябре узбекистанцы отдохнут три дня подряд в честь Дня Независимости. Это предусматривает указ президента об установлении нерабочих дней и переносе праздничных дней во время празднования официальных дат.
Пятница, 1 сентября – выходной (нерабочий день);
- дополнительный выходной для сотрудников с 6-дневной рабочей неделей;
- обычный выходной для сотрудников с 5-дневной рабочей неделей;
Воскресенье, 3 сентября – обычный выходной для всех.
Подробнее — в инфографике Sputnik.