https://uz.sputniknews.ru/20230822/mirziyoev-aliev-peregovory-v-rasshirennom-sostave-38117655.html

Мирзиёев и Алиев провели переговоры в расширенном составе – о чем говорили

Мирзиёев и Алиев провели переговоры в расширенном составе – о чем говорили

По итогам переговоров лидеры двух стран поручили подготовить ряд документов, касающихся различных сфер двусторонних отношений.

2023-08-22T22:21+0500

2023-08-22T22:21+0500

2023-08-22T22:21+0500

узбекистан

азербайджан

шавкат мирзиёев

ильхам алиев

переговоры

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ТАШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран, сообщает пресс-служба узбекского лидера.Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в политической, торгово-экономической, транспортной и культурной сферах.Обсудили главы государств договоренности о промышленной кооперации в области энергетики, металлургии, добывающей, машиностроительной, электротехнической, текстильной, фармацевтической, агропромышленной сферах и других отраслях.Особое внимание президенты уделили развитию сотрудничества в сфере транспорта и транзита.По итогам переговоров лидеры двух стран поручили соответствующим ведомствам подготовить ряд совместных "дорожных карт" и учредить механизмы эффективной реализации достигнутых договоренностей.

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