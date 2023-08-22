https://uz.sputniknews.ru/20230822/mirziyoev-aliev-peregovory-v-rasshirennom-sostave-38117655.html
Мирзиёев и Алиев провели переговоры в расширенном составе – о чем говорили
Мирзиёев и Алиев провели переговоры в расширенном составе – о чем говорили
По итогам переговоров лидеры двух стран поручили подготовить ряд документов, касающихся различных сфер двусторонних отношений.
2023-08-22T22:21+0500
2023-08-22T22:21+0500
2023-08-22T22:21+0500
узбекистан
азербайджан
шавкат мирзиёев
ильхам алиев
переговоры
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ТАШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран, сообщает пресс-служба узбекского лидера.Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в политической, торгово-экономической, транспортной и культурной сферах.Обсудили главы государств договоренности о промышленной кооперации в области энергетики, металлургии, добывающей, машиностроительной, электротехнической, текстильной, фармацевтической, агропромышленной сферах и других отраслях.Особое внимание президенты уделили развитию сотрудничества в сфере транспорта и транзита.По итогам переговоров лидеры двух стран поручили соответствующим ведомствам подготовить ряд совместных "дорожных карт" и учредить механизмы эффективной реализации достигнутых договоренностей.
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узбекистан азербайджан переговоры в расширенном составе президент шавкат мирзиёев ильхом алиев сотрудничество дорожные карты бизнес-форум
узбекистан азербайджан переговоры в расширенном составе президент шавкат мирзиёев ильхом алиев сотрудничество дорожные карты бизнес-форум
Мирзиёев и Алиев провели переговоры в расширенном составе – о чем говорили
По итогам переговоров лидеры двух стран поручили подготовить ряд документов, касающихся различных сфер двусторонних отношений.
ТАШКЕНТ, 22 авг – Sputnik.
Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран, сообщает
пресс-служба узбекского лидера.
Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в политической, торгово-экономической, транспортной и культурной сферах.
"Президенты высоко оценили итоги прошедшего накануне бизнес-форума с участием ведущих компаний Узбекистана и Азербайджана", - говорится в сообщении пресс-службы.
Обсудили главы государств договоренности о промышленной кооперации в области энергетики, металлургии, добывающей, машиностроительной, электротехнической, текстильной, фармацевтической, агропромышленной сферах и других отраслях.
Особое внимание президенты уделили развитию сотрудничества в сфере транспорта и транзита.
"В прошлом году объемы перевозок узбекских грузов через порт Баку увеличились почти в два раза. Узбекистан намерен и далее наращивать грузоперевозки, используя современную транспортную сеть Азербайджана. В данном контексте обсуждены меры по созданию совместной логистической компании в рамках Транскаспийского коридора, а также строительству складской инфраструктуры и логистических центров в портах Баку и третьих стран", - отмечает пресс-служба.
По итогам переговоров лидеры двух стран поручили соответствующим ведомствам подготовить ряд совместных "дорожных карт" и учредить механизмы эффективной реализации достигнутых договоренностей.